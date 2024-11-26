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Эти необычные кустарники превратят ваш сад в произведение искусства

2:32
Садоводство

Кустарники в современном ландшафтном дизайне выполняют множество функций: они разделяют пространство сада, создают тень, служат живой изгородью и привлекают внимание своей декоративностью. Для создания оригинального ландшафта можно выбрать необычные виды кустарников, способные стать настоящим украшением участка.

Гортензии
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Шебс, CC BY-SA 3.0
Гортензии

Глициния

Глициния, часто воспринимаемая как кустарник, представляет собой древовидную лиану, которая может достигать 16 метров в высоту. Её ниспадающие гроздевидные соцветия, длиной от 10 до 80 см, создают впечатляющий визуальный эффект.

Цветение зависит от региона: американские сорта цветут летом, азиатские — весной, китайские — дважды за сезон. Глициния лучше растёт на солнечных участках с плодородной, не заболоченной почвой. Популярны сорта с оттенками голубого, фиолетового, розового и белого, такие как "Блю Сапфир", "Розеа" и "Альба".

Спирея

Этот кустарник отличается разнообразием форм и размеров, от 50 см до 2,5 м. Его листва меняет окраску осенью на жёлтую, оранжевую или алую. Сорта, такие как Пинк Айс, радуют декоративной листвой и белыми цветами. Спирея дубравколистная быстро разрастается и хорошо подходит для живых изгородей, а гибридная спирея Бумальда выделяется ярко-малиновыми цветами.

Гортензия

Гортензия впечатляет своими пышными соцветиями, напоминающими сирень. Она вырастает до 3 м, а её цвет зависит от кислотности почвы. Метельчатая гортензия меняет оттенок лепестков с белого на розовый, а сорт "Анабель" известен своей обильной цветущей листвой. Гортензия требует опоры из-за хрупких ветвей.

Барбарис

Барбарис, помимо ягод, имеет декоративные формы с уникальной листвой. Барбарис Тунберга славится пурпурными оттенками, а сорта Ауреомаргината и Альбо-Вариегата украшают сад листьями с золотистой или белой каймой. Барбарис неприхотлив, предпочитает притенённые участки и легко переносит стрижку.

Все эти кустарники не только украшают участок, но и привлекают насекомых-опылителей, что делает их выбор ещё более выгодным.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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