Эффективные методы реанимации орхидей с гнилыми корнями

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Орхидеи — это изысканные, но капризные растения, которые требуют тщательного ухода. Основная проблема, с которой сталкиваются цветоводы, — гниение корней, что часто приводит к гибели растения. Однако существуют эффективные методы восстановления, которые помогают спасти даже сильно повреждённые орхидеи.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM Орхидея

Янтарная кислота как стимулятор роста

Чтобы предотвратить гниение корней, рекомендуется использовать янтарную кислоту. Это средство стимулирует рост новой корневой системы. Для обработки растворяют 2 таблетки в 500 мл кипячёной воды. Листья и точки роста аккуратно протираются смоченным в растворе тампоном, избегая попадания лишней влаги в пазухи листьев.

Обрезка корней и активированный уголь

При обнаружении гниющих корней важно оперативно провести их обрезку. Поражённые участки удаляются до здоровой ткани с помощью продезинфицированных ножниц, а места срезов присыпаются активированным углём. Растение рекомендуется обработать фунгицидом и дать ему время подсохнуть. Для поддержания влажности корни накрываются тканью и регулярно опрыскиваются.

Народные средства: мыльный раствор и настои

Для борьбы с гнилью можно использовать мыльный раствор, который готовится из хозяйственного мыла и воды. Корни погружаются в раствор на несколько минут. Эффективен также настой из клубней цикламена или отвар из лука. Эти средства подходят для ранних стадий гниения.

Метод наращивания корней в воде

Если листья растения ещё живы, корни можно нарастить в воде. Повреждённые участки удаляются, корни подсушиваются и обрабатываются средствами против грибковых инфекций. Затем кончик растения погружается в воду, которая регулярно обновляется. Через два месяца появляются новые корни.

Мёд и сахарный сироп

Для восстановления корней применяется водный раствор с добавлением мёда или сахарного сиропа (1 ст. л. на литр воды). Это помогает укрепить растение. Также полезны подкормки комплексными удобрениями и регуляторами роста.

Причины гниения и профилактика

Гниение корней часто связано с недостатком света и тепла, особенно в осенне-зимний период. Регулярный уход, правильный полив и своевременная подкормка помогут предотвратить проблемы.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

