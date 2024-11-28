Как вырастить черешню из косточки

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадить черешню из косточки — это интересный эксперимент, который может увенчаться успехом при соблюдении всех рекомендаций. Однако важно понимать, что ягоды, выращенные таким способом, не будут иметь тех же характеристик, что и плоды с материнского дерева.

Черешня не может опыляться самостоятельно, поэтому для получения хорошего урожая необходимо посадить несколько различных сортов. Кроме того, чтобы плоды стали вкусными и крупными, потребуется прививка.

Косточковые деревья, выращенные из семян, могут нести только декоративную ценность. Они неприхотливы, не боятся заморозков и редко страдают от вредителей, но ягоды на них будут маленькими и не такими вкусными.

Для посадки следует брать только созревшие ягоды с дерева, так как плоды, собранные в магазине, не подходят из-за недозрелости. Семена необходимо подготовить, пройдя через процесс стратификации: промыть их, уложить в контейнер с влажным субстратом и оставить в прохладном месте.

Готовые косточки сажают осенью на глубину около 1,5 см. Для саженцев нужен хороший дренаж и правильный грунт, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста. Важно помнить, что молодые растения не переносят пересыхания или избытка влаги.

Черешня начнёт плодоносить через 4-5 лет, но для получения качественных ягод потребуется прививка с черенком от плодоносящего дерева. Это трудоёмкий процесс, но только так можно обеспечить урожай вкусных плодов.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

