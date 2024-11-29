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Как вырастить огурцы без гнили и горечи

Садоводство

Для того чтобы огурцы росли вкусными и ароматными, важно соблюдать несколько простых правил. Одним из ключевых факторов является правильная подкормка, которая поможет избежать появления горечи и гниения на плодах. Специальные удобрения покупать не обязательно — для этого можно использовать доступные компоненты: горчичный порошок и древесную золу.

Чтобы приготовить удобрение, нужно смешать эти два ингредиента в равных пропорциях и посыпать полученной смесью грядки, где растут огурцы. Для одного куста достаточно 4 столовых ложек смеси. Подкормку следует вносить раз в две недели, между поливами.

Регулярное применение такой подкормки позволит добиться лучшего эффекта и создать оптимальные условия для роста огурцов. Огурцы, обработанные таким способом, будут вкусными, без горечи, а также не поддадутся гниению. Так что соблюдение простых рекомендаций может стать залогом хорошего урожая.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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