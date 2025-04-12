Помидоры снимают ведрами, а листьев почти нет: в чём подвох этого метода

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышный куст ещё не значит богатый урожай. Чтобы томаты радовали плодами, а не только листвой, важно уметь направлять их энергию в нужное русло. И для этого есть простые, но эффективные приёмы.

Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Томаты

Лёгкий стресс — во благо

Если после высадки томаты активно трогаются в рост, пора вмешаться. Лёгкий стресс поможет остановить бурное наращивание зелени. Что помогает:

сокращение полива,

удаление нижних листьев,

прищипывание лишних завязей (особенно у высокорослых сортов).

Оставляйте не более 7 плодов в кисти, чтобы растение не распылялось на лишнее.

Меньше воды — сильнее корни

После высадки я не поливаю томаты около 20 дней. Этого достаточно, чтобы корни начали искать влагу вглубь и укреплялись. Частые поливы дают поверхностную систему, которая хуже справляется с нагрузками.

Проверка грунта проста: сожмите горсть земли. Если держится в комке — влаги достаточно. Рассыпается — пора полить.

Подкормки — только по делу

Избыток питания — враг урожая. Я исключаю органику и питательную землю в теплице. Азотные удобрения в период вегетации — под строгим запретом: зелени станет больше, а плодов — меньше.

Первую подкормку делайте, когда зацветает 5-6 кисть. Только если растение ослаблено — раньше.

Для укрепления — магний и микроэлементы: доломитовая мука, калимагнезия, сернокислый магний. Опрыскиваю по листу — работает мягко и эффективно.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

