Помидоры снимают ведрами, а листьев почти нет: в чём подвох этого метода

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Садоводство

Пышный куст ещё не значит богатый урожай. Чтобы томаты радовали плодами, а не только листвой, важно уметь направлять их энергию в нужное русло. И для этого есть простые, но эффективные приёмы.

Томаты
Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Томаты

Лёгкий стресс — во благо

Если после высадки томаты активно трогаются в рост, пора вмешаться. Лёгкий стресс поможет остановить бурное наращивание зелени. Что помогает:

  • сокращение полива,

  • удаление нижних листьев,

  • прищипывание лишних завязей (особенно у высокорослых сортов).

Оставляйте не более 7 плодов в кисти, чтобы растение не распылялось на лишнее.

Меньше воды — сильнее корни

После высадки я не поливаю томаты около 20 дней. Этого достаточно, чтобы корни начали искать влагу вглубь и укреплялись. Частые поливы дают поверхностную систему, которая хуже справляется с нагрузками.

Проверка грунта проста: сожмите горсть земли. Если держится в комке — влаги достаточно. Рассыпается — пора полить.

Подкормки — только по делу

Избыток питания — враг урожая. Я исключаю органику и питательную землю в теплице. Азотные удобрения в период вегетации — под строгим запретом: зелени станет больше, а плодов — меньше.

Первую подкормку делайте, когда зацветает 5-6 кисть. Только если растение ослаблено — раньше.

Для укрепления — магний и микроэлементы: доломитовая мука, калимагнезия, сернокислый магний. Опрыскиваю по листу — работает мягко и эффективно.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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