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Узнайте, как сделать так, чтобы ваша груша приносила урожай каждый год

1:45
Садоводство

Груша — это не самое простое в уходе растение, но она может приносить регулярные урожаи с вкусными плодами, если правильно ухаживать за деревом с первого года посадки. Несмотря на свою сложность, современные сорта груш ничем не уступают южным по вкусовым качествам, и при правильном подходе дерево сможет радовать садовода каждый год.

Одним из ключевых аспектов в уходе за грушей является правильный выбор места для посадки. Груша требует солнечного участка, так как даже небольшое затенение может существенно ухудшить количество и качество плодов.

Также следует избегать мест с близко расположенными грунтовыми водами. Важно не забывать о регулярном поливе, особенно в засушливые периоды, но важно соблюдать баланс, так как избыточное количество воды может повлиять на лежкость плодов.

Одним из самых важных моментов является формирование кроны дерева. Груша склонна к образованию острых углов между ветвями, что может привести к их поломке.

Необходимо своевременно обрезать конкурирующие ветви и волчки, чтобы предотвратить загущение кроны и улучшить доступ к плодам. Для этого важно помнить о том, что обрезку нужно проводить вовремя и грамотно.

Существуют также проблемы, связанные с опылением и болезнями. Груша требует опылителей, так как её самоплодность невысока. К тому же в холодные и дождливые майские дни насекомые-опылители могут плохо работать, что влияет на урожай. Часто встречаются и заболевания, такие как парша или ржавчина, с которыми необходимо бороться с помощью профилактических обработок.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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