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Как избежать ошибок при формировке баклажанов и получить рекордный урожай

1:26
Садоводство

Баклажаны, как и многие другие растения, нуждаются в правильной формировке для получения крупных и здоровых плодов. Согласно рекомендациям опытных огородников, эту процедуру следует проводить только после того, как растения окрепнут, и морозы останутся позади.

Это особенно важно в условиях переменчивой погоды, когда весной часто бывают заморозки, а летом — резкие перепады температур.

Формировка баклажанов заключается в удалении боковых побегов и лишних листьев. Важно проводить эту процедуру с осторожностью, не спешить, чтобы не повредить растения. В процессе работы рекомендуется удалять все боковые побеги, а также листья до первой развилки стебля. Эти действия помогают растению сконцентрировать силы на росте и развитии плодов.

К концу июля, когда на растении уже появятся завязи, необходимо оставить только 5-6 самых крупных. Остальные завязи и цветы следует удалить, чтобы растение не расходовало силы на их развитие. Это важный момент для получения больших плодов, так как избыточное количество завязей может привести к меньшему размеру плодов.

Правильная формировка позволяет увеличить урожайность и получить качественные плоды, что делает этот процесс важным для каждого, кто хочет выращивать баклажаны.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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