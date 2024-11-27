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Причины, по которым у вас вырастает мелкая свёкла

2:00
Садоводство

Для того чтобы свекла вырастала крупной и сочной, следует учитывать несколько ключевых факторов. Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда размер свеклы оставляет желать лучшего, что создаёт неудобства при приготовлении пищи. Причины могут быть разнообразными, и важно понимать, что не всегда это связано с нехваткой усилий или неправильным уходом.

Свёкла
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0
Свёкла

Прежде всего, стоит обратить внимание на сортовую принадлежность культуры. Некоторые сорта свеклы не дают крупных корнеплодов, особенно если выбран сорт, не подходящий для местных условий или типа почвы. Важно выбирать такие сорта, которые смогут показать хороший результат в конкретных климатических и почвенных условиях.

Другим фактором, влияющим на размер свеклы, является отсутствие подкормок. Многие садоводы ошибочно считают, что свекла не требует удобрений. Однако для полноценного роста и развития растения необходимо регулярное внесение питательных веществ. Свекла, как и другие корнеплоды, требует дополнительных подкормок на разных этапах роста.

Не менее важен и полив. Свекле необходимо достаточное количество влаги для нормального роста и увеличения массы. Недостаток воды приведет к тому, что растения не смогут набрать нужный объем. Использование мульчи помогает сохранять влагу в почве, что уменьшает количество поливов и защищает корни растения от перегрева и высыхания.

Наконец, плотность посадки также имеет значение. Если растения высаживаются слишком близко друг к другу, то у них не будет достаточно пространства для полноценного развития. Оптимальным расстоянием между растениями будет минимум 10 сантиметров, что обеспечит достаточное пространство для каждого корнеплода и позволит им расти крупными.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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