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Как избежать перерастания рассады и вырастить крепкие растения

1:58
Садоводство

Перерастание рассады — это одна из самых распространенных проблем среди садоводов, которая может повлиять на урожай. Чтобы избежать этого, важно соблюдать правильные условия для роста и развития растений на стадии рассады.

Рассада огурцов
Фото: 500px.com by Breanna Larow, CC BY 3.0
Рассада огурцов

Почему перерастание рассады — это плохо? В первую очередь, оно нарушает программу развития растения. На ранних этапах у рассады закладываются важные механизмы для дальнейшего плодоношения, и если она перерастает, эти механизмы сбиваются, что приводит к недостаточному урожаю и ослабленному иммунитету.

Кроме того, такие растения более уязвимы к болезням и долго приживаются на новом месте.

Причины перерастания разнообразны, но основные факторы — это неправильное время посева, недостаток освещенности, ошибки в подкормке и неподобающие температурные условия. Например, если рассада посеяна слишком рано, она будет долго находиться на подоконнике, что приведет к ее перерастанию.

Освещение также имеет важное значение, ведь недостаток света может сделать стебли вытянутыми и слабыми. Неверная подкормка может способствовать неравномерному росту и ожирению растений, а неправильная температура и влажность создают стрессовые условия, что также негативно сказывается на росте.

Для того чтобы избежать перерастания, необходимо соблюдать несколько условий: следить за сроками посева, обеспечивать достаточное освещение, контролировать полив и влажность, а также использовать фитолампы для досвечивания.

Важно создать оптимальные температурные условия и, при необходимости, использовать препараты, способствующие нормализации развития рассады. В некоторых случаях пересадка в более просторные емкости или обрезание стебля могут помочь замедлить рост и ускорить развитие растений.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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