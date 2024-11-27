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15 секретов, которые дачники используют, чтобы улучшить свой огород и сад

2:58
Садоводство

Представлены 15 эффективных дачных хитростей, которые помогут не только упростить работу на участке, но и улучшить его внешний вид. Некоторые из них помогут сделать огород более привлекательным, а другие — существенно упростят уход за растениями.

Яблоки
Фото: Freepik by karlyukav, PDM
Яблоки
  1. Использование овощей как декоративных растений. Некоторые огородные культуры, такие как капуста, кольраби, базилик и шнитт-лук, не только полезны, но и декоративны, поэтому их можно сочетать с многолетними цветниками.
  2. Душистый горошек. Этот цветок можно выращивать на сетке, что позволит сэкономить место. Для этого идеально подойдут такие материалы, как заборы из сетки-рабицы.
  3. Садовый органайзер. Организовать место для хранения садовых принадлежностей и семян поможет органайзер с прищепками на бечевке, который легко прикрепить к забору.
  4. Ловушка для уховерток. Для сбора этих насекомых можно использовать глиняный горшок, набитый сеном — они будут прятаться в нем, не повреждая растения.
  5. Ловушки для слизней. Чтобы бороться с вредителями, можно использовать кирпичи, которые служат укрытием для слизней, их можно легко собрать, перевернув кирпич.
  6. Мини-парник. Для защиты рассады в холодные ночи можно использовать пластиковые бутылки, которые защищают растения от низких температур и слизней.
  7. Домики для полезных насекомых. Старые деревянные паллеты станут отличным строительным материалом для создания домиков, где насекомые могут зимовать.
  8. Ранний урожай ревеня. Для выгонки ревеня в темноте можно использовать специальные глиняные "кувшины", которые стимулируют рост стеблей.
  9. Мобильные дорожки между грядками. Дорожки из реек можно легко переставлять, что помогает сэкономить место и организовать пространство.
  10. Туннели из сетки. Сетчатые туннели защищают зелень от птиц и зайцев, а также могут служить укрытием для защиты от заморозков.
  11. Арки для моркови. Для защиты от морковной мухи можно использовать арки с натянутым лутрасилом, которые создают парниковый эффект.
  12. Зелень на заборе. Вместо обычных грядок зелень можно выращивать прямо на заборе в контейнерах, экономя пространство.
  13. Камера хранения для инструментов. Для мелких садовых инструментов можно сделать настенную камеру хранения, что поможет не терять их.
  14. Посев по линеечке. Линейка с размеченными расстояниями помогает легко посадить семена на нужную глубину и с оптимальными промежутками.
  15. Герань в плодовом саду. Герань, посаженная вокруг деревьев, помогает бороться с сорняками и вредителями, а также предотвращает необходимость часто косить траву.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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