15 секретов, которые дачники используют, чтобы улучшить свой огород и сад

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представлены 15 эффективных дачных хитростей, которые помогут не только упростить работу на участке, но и улучшить его внешний вид. Некоторые из них помогут сделать огород более привлекательным, а другие — существенно упростят уход за растениями.

Фото: Freepik by karlyukav, PDM Яблоки

Использование овощей как декоративных растений. Некоторые огородные культуры, такие как капуста, кольраби, базилик и шнитт-лук, не только полезны, но и декоративны, поэтому их можно сочетать с многолетними цветниками. Душистый горошек. Этот цветок можно выращивать на сетке, что позволит сэкономить место. Для этого идеально подойдут такие материалы, как заборы из сетки-рабицы. Садовый органайзер. Организовать место для хранения садовых принадлежностей и семян поможет органайзер с прищепками на бечевке, который легко прикрепить к забору. Ловушка для уховерток. Для сбора этих насекомых можно использовать глиняный горшок, набитый сеном — они будут прятаться в нем, не повреждая растения. Ловушки для слизней. Чтобы бороться с вредителями, можно использовать кирпичи, которые служат укрытием для слизней, их можно легко собрать, перевернув кирпич. Мини-парник. Для защиты рассады в холодные ночи можно использовать пластиковые бутылки, которые защищают растения от низких температур и слизней. Домики для полезных насекомых. Старые деревянные паллеты станут отличным строительным материалом для создания домиков, где насекомые могут зимовать. Ранний урожай ревеня. Для выгонки ревеня в темноте можно использовать специальные глиняные "кувшины", которые стимулируют рост стеблей. Мобильные дорожки между грядками. Дорожки из реек можно легко переставлять, что помогает сэкономить место и организовать пространство. Туннели из сетки. Сетчатые туннели защищают зелень от птиц и зайцев, а также могут служить укрытием для защиты от заморозков. Арки для моркови. Для защиты от морковной мухи можно использовать арки с натянутым лутрасилом, которые создают парниковый эффект. Зелень на заборе. Вместо обычных грядок зелень можно выращивать прямо на заборе в контейнерах, экономя пространство. Камера хранения для инструментов. Для мелких садовых инструментов можно сделать настенную камеру хранения, что поможет не терять их. Посев по линеечке. Линейка с размеченными расстояниями помогает легко посадить семена на нужную глубину и с оптимальными промежутками. Герань в плодовом саду. Герань, посаженная вокруг деревьев, помогает бороться с сорняками и вредителями, а также предотвращает необходимость часто косить траву.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

