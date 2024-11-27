Этот трюк заставит покраснеть ваши помидоры

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения хорошего урожая помидоров необходимо приложить усилия, включая ускорение процесса созревания плодов. Специалисты уверены, что этот процесс можно значительно улучшить с помощью правильных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, CC BY-SA 3.0 Томат

Одним из таких является использование настойки крапивы. Это средство стало популярным среди дачников, поскольку помогает помидорам быстрее достигать зрелости.

Для приготовления настойки на основе крапивы нужно взять 7 зрелых растений и 10 литров воды. Сначала траву заливают водой и оставляют на 48 часов. Однако этот способ требует терпения и времени. Если время поджимает, можно ускорить процесс: для этого необходимо заготовить крапиву и залить её кипятком, затем дождаться, пока настой остынет.

Затем полученную жидкость используют для опрыскивания не только плодов, но и листьев томатов. Такой метод помогает создать условия для более быстрого созревания, что важно в условиях ограниченного времени. Он подходит тем, кто готов вложить немного усилий для ускорения процесса, не прибегая к химическим средствам.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

