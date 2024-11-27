Какие растения вредят винограду

Виноград — это удивительная культура, которая, несмотря на репутацию прихотливого растения, имеет черты, свойственные сорнякам: при правильном подходе он не требует больших усилий. Однако важно помнить, что виноград не терпит соседства с определёнными растениями, которые могут существенно снизить его урожайность и здоровье.
Соседство с помидорами крайне нежелательно из-за их склонности к фитофторозу, который может повредить корневую систему винограда. К тому же томаты выделяют фитонциды, негативно влияющие на развитие лозы.
Огурцы и виноград подвержены схожим болезням. Их соседство усиливает нагрузку на иммунитет виноградной лозы, делая её более уязвимой к инфекциям.
Рядом с виноградом лучше не размещать культуры, которые могут способствовать процессу горошения — появлению недоразвитых и неопылённых ягод. Это ухудшает качество урожая.
Чтобы избежать негативного влияния соседей, рекомендуется выделить винограду отдельное место на участке. Удалённость от несовместимых культур поможет растению расти здоровым и приносить стабильный урожай.
Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.
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