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Какие растения вредят винограду

1:19
Садоводство

Виноград — это удивительная культура, которая, несмотря на репутацию прихотливого растения, имеет черты, свойственные сорнякам: при правильном подходе он не требует больших усилий. Однако важно помнить, что виноград не терпит соседства с определёнными растениями, которые могут существенно снизить его урожайность и здоровье.

виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM
виноград

Нежелательные соседи для винограда

Томаты

Соседство с помидорами крайне нежелательно из-за их склонности к фитофторозу, который может повредить корневую систему винограда. К тому же томаты выделяют фитонциды, негативно влияющие на развитие лозы.

Огурцы

Огурцы и виноград подвержены схожим болезням. Их соседство усиливает нагрузку на иммунитет виноградной лозы, делая её более уязвимой к инфекциям.

Горошение

Рядом с виноградом лучше не размещать культуры, которые могут способствовать процессу горошения — появлению недоразвитых и неопылённых ягод. Это ухудшает качество урожая.

Лучшее решение для винограда

Чтобы избежать негативного влияния соседей, рекомендуется выделить винограду отдельное место на участке. Удалённость от несовместимых культур поможет растению расти здоровым и приносить стабильный урожай.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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