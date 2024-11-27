Зачем забивать ржавые гвозди в яблоню

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда яблоня долго не приносит плодов, несмотря на правильный уход, можно попробовать старинные методы для стимуляции плодоношения. Один из них прост: нужно взять несколько ржавых гвоздей и вбить их в ствол дерева. Считается, что этот способ помогает обеспечить дерево необходимым железом, благодаря чему оно начинает давать более сладкие и сочные яблоки.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 4.0 Яблоня

Однако опытные садоводы отмечают, что на самом деле дело не в гвоздях, а в стрессовой реакции дерева. Метод помогает дереву "запуститься", заставляя его усиленно работать на выживание и, как результат, плодоношение. Несмотря на это, способ остается популярным среди дачников.

Для тех, кто предпочитает менее агрессивные методы, есть и более гуманные способы. Например, можно использовать пластиковые бутылки с водой, подвешенные на ветках. Это помогает снизить нагрузку на деревья, заставляя их направить свою энергию на рост плодов, а не на растяжение вверх.

Оба метода имеют свои плюсы и минусы, но в любом случае, чтобы яблоня начала плодоносить, важно создать для нее благоприятные условия и обеспечить нужный уход.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

