Четыре ошибки, которые портят морковь

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы морковь выросла ровной, сладкой и крупной, важно избегать распространённых ошибок. Соблюдая простые правила, вы получите отличный урожай без лишних проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM Морковь

Запреты при выращивании моркови

Не используйте компост и навоз весной

Весеннее внесение органических удобрений, таких как компост и навоз, приводит к неправильному росту моркови. Эти удобрения лучше вносить за год до посадки, под предшествующие культуры.

Не добавляйте золу на старте

Хотя зола богата полезными элементами, избыточное её количество в начальной стадии выращивания может негативно повлиять на форму плодов. Например, корнеплоды могут стать изогнутыми или мелкими.

Калий только в правильные сроки

Калийное удобрение, внесённое в неправильное время, не приносит пользы. Добавляйте калий только строго по срокам, а не под посев. Например, можно полить морковь раствором монофосфата калия: 9 г на 10 литров воды.

Не раскисляйте почву в год посева

Раскислители, такие как доломитовая мука, следует использовать заранее, а не в год посева моркови. Это поможет избежать нежелательных изменений в составе почвы.

Дополнительный совет

Если вы планируете большие посевы моркови, помните: избыток растений может негативно сказаться на форме корнеплодов. При меньшем количестве посевов морковь растёт ровнее и без длинных хвостиков.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

