Удивительные способы вырастить самые крупные луковицы

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание крупного репчатого лука — это не слишком сложная задача, но требует внимания к важным аспектам агротехники. Основное, что нужно учесть при посадке — выбор сорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kerton, CSIRO, CC BY 3.0 Лук

Например, сорт "Эксибишен" может давать луковицы весом до 1,5 кг при хорошем уходе, в то время как "Штутгартер Ризен" — до 300 г. Размер луковицы также зависит от метода посадки. Семена, в отличие от традиционного севка, обеспечивают хороший урожай только при использовании рассады.

Кроме того, не стоит забывать, что правильный уход играет ключевую роль. Лук нуждается в качественной подготовке почвы, регулярном поливе и рыхлении, чтобы обеспечить полноценное развитие. Не стоит загущать посадки, так как растению нужно пространство для роста. Подкормки тоже важны, но не стоит переусердствовать, чтобы не ухудшить качество хранения луковиц.

Что касается севка, то выбор сорта и его качество имеют большее значение, чем размер. Даже мелкий севок при хорошем уходе может вырасти в крупную луковицу.

Однако если основное — это размер, стоит обратить внимание на сорта с крупными луковицами, такие как "Глобо" или "Русский размер". Важное условие для получения крупных луковиц — это правильное расположение грядки, избегание застойных вод и обеспечение хорошего освещения.

Основное внимание стоит уделить уходу, который включает в себя не только регулярные поливы и рыхление, но и соблюдение севооборота, а также создание условий для роста растений. При соблюдении всех этих условий лук вырастет крупным и здоровым.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

