Что нельзя сажать рядом с яблоней

Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев в садах. При правильном уходе она радует обильным урожаем вкусных плодов. Однако планируя посадки, важно учитывать, что не все растения можно размещать рядом с яблоней. Неподходящие соседи могут негативно влиять на её здоровье, а значит, и на урожай.
Корневая система персика активно конкурирует за питание и влагу, оставляя яблоню в дефиците. Это может замедлить рост дерева и снизить качество плодов.
Черёмуха часто становится пристанищем для стеклянницы — вредителя, который может атаковать яблоню. Такое соседство опасно для здоровья дерева.
Этот кустарник активно потребляет воду и распространяется, вытесняя соседние растения. Для яблони такое соседство крайне неблагоприятно.
Эти кустарники также не подходят для размещения рядом с яблоней. Они создают конкуренцию за ресурсы и могут притягивать вредителей.
Хвойные сильно закисляют почву, что плохо сказывается на состоянии яблони. Лучше держать их на удалении от плодового сада.
При планировании сада важно учитывать совместимость растений. Размещая яблоню рядом с подходящими культурами, можно не только сохранить её здоровье, но и обеспечить стабильный урожай.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.