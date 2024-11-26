Что нельзя сажать рядом с яблоней

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев в садах. При правильном уходе она радует обильным урожаем вкусных плодов. Однако планируя посадки, важно учитывать, что не все растения можно размещать рядом с яблоней. Неподходящие соседи могут негативно влиять на её здоровье, а значит, и на урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0 Яблоня

Растения, которых лучше избегать

Персики

Корневая система персика активно конкурирует за питание и влагу, оставляя яблоню в дефиците. Это может замедлить рост дерева и снизить качество плодов.

Черёмуха

Черёмуха часто становится пристанищем для стеклянницы — вредителя, который может атаковать яблоню. Такое соседство опасно для здоровья дерева.

Калина

Этот кустарник активно потребляет воду и распространяется, вытесняя соседние растения. Для яблони такое соседство крайне неблагоприятно.

Крыжовник и чёрная смородина

Эти кустарники также не подходят для размещения рядом с яблоней. Они создают конкуренцию за ресурсы и могут притягивать вредителей.

Хвойные деревья

Хвойные сильно закисляют почву, что плохо сказывается на состоянии яблони. Лучше держать их на удалении от плодового сада.

Итог

При планировании сада важно учитывать совместимость растений. Размещая яблоню рядом с подходящими культурами, можно не только сохранить её здоровье, но и обеспечить стабильный урожай.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

