Как вырастить крупную и ровную морковь

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих дачников вырастить крупную и ровную морковь — настоящая задача. Часто корнеплод получается кривым, мелким и теряет свои вкусовые качества. Главная причина таких проблем — недостаток питательных веществ или неправильное внесение удобрений. Но есть проверенный способ, который поможет добиться идеального урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0 Морковь

Секрет успеха: чем посыпать грядки

Чтобы морковь выросла крупной и ровной, подготовьте специальный состав для подкормки. Вам понадобятся:

Зола

Просейте около 1 кг золы. Это натуральное удобрение является источником ключевых компонентов, таких как калий и фосфор, которые способствуют полноценному развитию культуры.

Азофоска

Добавьте 500 г этого удобрения. Азофоска содержит легкоусвояемые калий и фосфор, необходимые для укрепления и роста корнеплодов.

Жмых горчицы

Усилите смесь 1 кг горчичного жмыха. Этот компонент не только улучшает структуру почвы, но и защищает морковь от вредителей.

Как применять

Полученную смесь равномерно распределите по грядке, где будет расти морковь. Это не только обеспечит растение всеми необходимыми веществами, но и создаст благоприятные условия для формирования ровных и вкусных корнеплодов.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

