Что нельзя сажать рядом с морковью

Правильное соседство растений на участке — залог здорового урожая. Неправильно подобранные соседи могут отбирать у моркови питательные вещества, влагу, а иногда даже ухудшать вкус корнеплодов. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее продумать план посадок.
Рядом с этим растением морковь изменит вкус, причём в худшую сторону. Даже небольшой корень хрена на соседней грядке способен повлиять на качество урожая.
Эта культура "вытягивает" из почвы все питательные вещества, оставляя морковь без необходимых ресурсов для роста. Урожай будет скудным и мелким.
Несмотря на популярное заблуждение, укроп не является хорошим соседом для моркови. Он угнетает её рост, не позволяя развиваться полноценно.
Если хотите получить богатый урожай, сажайте рядом с морковью:
Планируя посадки, учитывайте особенности растений, чтобы создать на участке комфортные условия для всех культур.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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