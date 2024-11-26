Что нельзя сажать рядом с морковью

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильное соседство растений на участке — залог здорового урожая. Неправильно подобранные соседи могут отбирать у моркови питательные вещества, влагу, а иногда даже ухудшать вкус корнеплодов. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее продумать план посадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers, CC BY-SA 2.5 Морковь

Нежелательные соседи для моркови

Хрен

Рядом с этим растением морковь изменит вкус, причём в худшую сторону. Даже небольшой корень хрена на соседней грядке способен повлиять на качество урожая.

Свёкла

Эта культура "вытягивает" из почвы все питательные вещества, оставляя морковь без необходимых ресурсов для роста. Урожай будет скудным и мелким.

Укроп

Несмотря на популярное заблуждение, укроп не является хорошим соседом для моркови. Он угнетает её рост, не позволяя развиваться полноценно.

Лучшие соседи для моркови

Если хотите получить богатый урожай, сажайте рядом с морковью:

Лук — защищает морковь от вредителей, таких как морковная муха.

Шпинат — создаёт оптимальные условия для роста корнеплода.

Горох — обогащает почву азотом и улучшает её структуру, способствуя развитию моркови.

Планируя посадки, учитывайте особенности растений, чтобы создать на участке комфортные условия для всех культур.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

