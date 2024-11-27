Пять удивительных фактов о шелковице, которые изменят ваше мнение

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тутовник, или шелковица, — дерево с богатым историческим и медицинским наследием. Оно может жить до 250 лет и обладает полезными свойствами, которые ценятся в народной медицине. К этому растению применимы оба его названия: "тутовник" и "шелковица", так как оно относится к семейству тутовых и роду шелковицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, CC BY-SA 2.0 шелковица

Популярность шелковицы в различных культурах не снижает её полезные качества, которые помогают при лечении множества заболеваний.

Шелковица имеет сложную структуру плодов, которые относятся к категории ягод. Вкусовые качества этих ягод зависят от их цвета: черные обладают сладким вкусом с кислинкой, а белые — карамельно-медовым привкусом.

Плоды, как и другие части дерева, богаты витаминами, микро- и макроэлементами, включая витамин С, кальций, железо и клетчатку. Ягоды шелковицы обладают множеством лечебных свойств, начиная от улучшения пищеварения и нормализации холестерина до укрепления иммунной системы.

Не только плоды, но и другие части дерева, такие как ветви, листья и кора, имеют медицинскую ценность. Например, настои из веточек помогают при высоком давлении и ревматоидных болях.

В китайской медицине активно используют корни шелковицы для лечения заболеваний почек, импотенции, бронхита и других проблем. Важным моментом является время сбора сырья: плоды собирают летом, а листья и ветви — весной.

Для женщин шелковица помогает поддерживать здоровье кожи и волос, улучшает настроение и способствует снижению отечности. Для мужчин она полезна для увеличения уровня тестостерона и улучшения репродуктивных функций.

Ягоды также оказывают благотворное влияние на детей, укрепляя их иммунитет и пищеварение. Важно отметить, что во время беременности шелковица может помочь в профилактике вирусных заболеваний и повысить уровень гемоглобина, однако не стоит злоупотреблять ягодами.

Уточнения

Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

