Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве заявили, что армия России может дойти до Днепропетровска, Запорожья и Полтавы
Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники
Основные причины выпадения волос и что делать, если анализы в норме
Почему кожа на руках стареет быстрее, чем на лице
Вдова Лёвкина улыбалась на похоронах артиста: в чём дело
Как собаки выражают любовь: раскрываем их тайный язык
Бескровно и не применяя ядерное оружие. В Совбезе объяснили, как Орешник может пресечь угрозу от НАТО
Как действовать, если автомобиль заглох на ж/д переезде
Как спасти диван от кошачьих когтей: три простых метода, которые работают

Пять удивительных фактов о шелковице, которые изменят ваше мнение

2:13
Садоводство

Тутовник, или шелковица, — дерево с богатым историческим и медицинским наследием. Оно может жить до 250 лет и обладает полезными свойствами, которые ценятся в народной медицине. К этому растению применимы оба его названия: "тутовник" и "шелковица", так как оно относится к семейству тутовых и роду шелковицы.

шелковица
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, CC BY-SA 2.0
шелковица

Популярность шелковицы в различных культурах не снижает её полезные качества, которые помогают при лечении множества заболеваний.

Шелковица имеет сложную структуру плодов, которые относятся к категории ягод. Вкусовые качества этих ягод зависят от их цвета: черные обладают сладким вкусом с кислинкой, а белые — карамельно-медовым привкусом.

Плоды, как и другие части дерева, богаты витаминами, микро- и макроэлементами, включая витамин С, кальций, железо и клетчатку. Ягоды шелковицы обладают множеством лечебных свойств, начиная от улучшения пищеварения и нормализации холестерина до укрепления иммунной системы.

Не только плоды, но и другие части дерева, такие как ветви, листья и кора, имеют медицинскую ценность. Например, настои из веточек помогают при высоком давлении и ревматоидных болях.

В китайской медицине активно используют корни шелковицы для лечения заболеваний почек, импотенции, бронхита и других проблем. Важным моментом является время сбора сырья: плоды собирают летом, а листья и ветви — весной.

Для женщин шелковица помогает поддерживать здоровье кожи и волос, улучшает настроение и способствует снижению отечности. Для мужчин она полезна для увеличения уровня тестостерона и улучшения репродуктивных функций.

Ягоды также оказывают благотворное влияние на детей, укрепляя их иммунитет и пищеварение. Важно отметить, что во время беременности шелковица может помочь в профилактике вирусных заболеваний и повысить уровень гемоглобина, однако не стоит злоупотреблять ягодами.

Уточнения

Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Стало известно имя нового возлюбленного актрисы Кристины Асмуc
Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным
ЗОЖ для школьников: баланс учёбы, спорта и отдыха
Заподозренная в романах с Бондарчуком и Богомоловым актриса Синицына объяснила любовь к откровенным съёмкам
Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала
Юрист объяснил, каких животных нельзя заводить в квартирах
Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах
Как защитить свой автомобиль от кражи
Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS
На Украине уничтожен долотный завод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.