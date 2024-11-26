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Как вырастить пихту из веточки без потери сортовых качеств

1:37
Садоводство

Размножение пихты черенками — это способ сохранения сортовых признаков дерева и его декоративных качеств. Этот метод подходит для тех, кто хочет получить точно такие же растения, как у родительского дерева, и избежать потери внешних качеств, которые могут наблюдаться при выращивании из семян.

Пихта
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, CC BY-SA 4.0
Пихта

Для размножения пихты черенками важно соблюдать несколько ключевых условий. В первую очередь нужно выбрать здоровое дерево и нарезать побеги в нужное время.

Наибольший успех ожидается, если черенкование проводится весной или осенью, когда растения активно развиваются. Однако даже при соблюдении всех правил укореняется лишь 30-40% черенков, так что процесс требует терпения и внимания.

Процесс укоренения включает несколько этапов. После того как черенки нарезаны, их помещают в специальный субстрат и обеспечивают нужные условия для корнеобразования, такие как температура, влажность и освещенность.

Для стимуляции корней часто используют специальные препараты, такие как "Корневин" или "Укоренит". Оптимальная температура для укоренения составляет 20-25 градусов Цельсия, а влажность — не менее 90%.

После того как черенки укореняются, их переносят в открытый грунт. Место для посадки должно быть солнечным или в полутени, с дренированной влажной почвой. Молодые растения требуют регулярного полива и подкормки в течение первых нескольких лет.

Уточнения

Пи́хта (лат. Abies) — род вечнозелёных лесообразующих голосеменных растений семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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