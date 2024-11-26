Готовьте этот раствор для огурцов, чтобы жаркая погода не навредила

В условиях жаркой погоды дачники сталкиваются с проблемой сохранения урожая огурцов. Одна из основных трудностей заключается в том, что температура выше оптимальной (26-29 градусов) может значительно сократить плодоношение. На термометр повлиять невозможно, поэтому для помощи растениям стоит воспользоваться специальными растворами.
Один из наиболее эффективных средств — препарат "Циркон". Чтобы приготовить раствор, достаточно развести ампулу этого средства в 10 литрах воды и опрыскать грядки. Это поможет огурцам пережить высокие температуры.
На следующий день стоит подготовить новый раствор, добавив в 10 литров воды 0,5 литра сыворотки, чайную ложку борной кислоты и 10 капель йода. Повторить такую обработку рекомендуется каждые 5 дней в период устойчивой жары.
Использование этих препаратов поможет сохранить здоровье растений и улучшить их рост, несмотря на экстремальные погодные условия.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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