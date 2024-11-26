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Простые способы защиты малины от вредителей

1:08
Садоводство

Весенние работы в саду лучше начинать сразу после схода снежного покрова. Основные задачи включают очистку участка от мусора, старой листвы и укрывных материалов, где могут скрываться вредители.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Cardy, CC BY-SA 3.0
Малина

Мульчу рекомендуется заменить, обработав свежий материал бордоской смесью или раствором марганцовки. В качестве дополнительных средств борьбы с насекомыми подойдут зола и табачная пыль.

Обрезка старых и поврежденных веток — обязательный этап ухода. Для защиты кустов можно использовать настой горчицы: на 10 литров воды потребуется 20 граммов порошка, а настаивание длится около 12 часов.

Опытные садоводы советуют высаживать рядом с малиной растения, отпугивающие вредителей своим ароматом. Хорошо подходят базилик, лук, пижма и кинза.

Важно поддерживать чистоту на участке: своевременно удалять сорняки и растительный мусор. Регулярный осмотр малинника поможет вовремя выявить вредителей и предотвратить излишнюю загущенность посадок.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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