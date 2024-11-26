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Лучшие соседи для винограда

1:17
Садоводство

При распределении растений на участке важно учитывать их совместимость. Не все культуры способны мирно соседствовать: одни могут подавлять рост других, вытягивать из почвы влагу и питательные вещества. Этот аспект требует вдумчивого подхода.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0
Виноград

Опытные огородники предупреждают, что виноград плохо сочетается с овощными культурами. Однако его соседство с розами не только допустимо, но и полезно. Эти цветы могут предупредить о развитии болезней, к которым виноград предрасположен. Поскольку розы более чувствительны, признаки заражения у них появляются раньше, что позволяет своевременно принять меры.

Кроме эстетической составляющей, грамотное озеленение участка способствует улучшению почвы. Например, люпин, как отличный сидерат, обогащает землю азотом, что благоприятно для других растений. А чистотел, помимо своей декоративности, удерживает влагу и улучшает качество почвы, создавая благоприятные условия для развития винограда.

Таким образом, правильный выбор соседей для винограда позволяет не только защитить урожай, но и украсить участок, сделав его более функциональным.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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