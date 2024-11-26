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Как омолодить старую яблоню и сохранить уникальные сорта

1:48
Садоводство

Омоложение старой яблони позволяет сохранить не только дерево, но и связанные с ним воспоминания, уникальные сорта или уют в саду. Часто именно старые деревья становятся сердцем участка, но с возрастом требуют все большего ухода.

Яблоня
Фото: Flickr: Bramley's Seedling Apples by David Wright, CC BY 2.0
Яблоня

Чтобы решить, стоит ли сохранять яблоню, необходимо оценить ее состояние. Если дерево серьезно повреждено грибком, имеет большие дупла или почти лишено здоровых побегов, спасение становится сложным и не всегда оправданным.

Однако многие проблемы можно решить. Мелкие дупла заделываются, мхи и лишайники удаляются, а санитарная обрезка позволяет избавиться от больных и сухих ветвей. Если дерево еще плодоносит, целесообразно продлить его жизнь, проведя омолаживающую обрезку. Этот процесс требует внимательного подхода и планирования.

Омоложение может быть радикальным, с сильным укорачиванием ветвей, или поэтапным, растянутым на несколько сезонов. Радикальный метод стимулирует бурный рост новых побегов, но требует времени для восстановления кроны.

Поэтапная обрезка менее травматична, но результаты проявляются медленнее. Независимо от подхода, важно использовать качественный инструмент, правильно обрабатывать срезы и следить за состоянием дерева после обрезки.

Если омоложение невозможно, стоит сохранить любимый сорт, привив черенки на молодой подвой. Таким образом, редкие или старинные сорта продолжают жить, даже если само дерево отживает свой век.

Старые яблони требуют терпения, но правильный уход способен подарить им вторую жизнь, сохранив их красоту и плодоношение.

 

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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