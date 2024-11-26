Лайфхак, который сэкономит время и спасет грядки

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранить урожай и защитить растения от вредителей и болезней возможно, если использовать простые агротехнические приемы и проверенное средство для обработки грядок. Этот раствор готовится из доступных ингредиентов, а его эффективность проверена временем.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, CC BY-SA 2.0 Томаты

Для приготовления потребуется 3-литровая банка с отстоянной водой, оставив немного свободного пространства. В жидкость добавляются полстакана сахара и 100 граммов дрожжей. Дрожжи предварительно разводятся в теплой воде и только потом вливаются в банку. После этого емкость накрывается марлей и помещается в теплое место.

В течение дня смесь нужно периодически перемешивать. Как только процесс брожения завершится, раствор становится готовым к использованию. Перед применением его необходимо развести: на каждый стакан смеси добавляется 10 литров чистой воды.

Получившееся удобрение применяется для полива растений — около литра под каждый кустик. Использовать средство рекомендуется не более трех раз за сезон для достижения максимального результата.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

