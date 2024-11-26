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Что же выбрать для своего участка: туя или можжевельник

Садоводство

Туя и можжевельник, принадлежащие семейству кипарисовых, отличаются внешним видом, биологическими особенностями и способами применения. Оба растения — вечнозеленые хвойники, известные полезными свойствами и декоративной привлекательностью. Несмотря на внешнее сходство, различия между ними очевидны.

Туя
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0
Туя

Характеристика туи

Туя — древовидное растение, способное достигать шести метров высоты. Молодые экземпляры отличаются гладким серым стволом, который со временем покрывается волокнистой корой. Ее хвоя плотно прилегает к ветвям, постепенно меняясь от игольчатой до чешуйчатой структуры. Ветки украшают небольшие шишки с двумя семенами внутри.

Растение ценится не только за декоративность, но и за лечебные свойства. Эфирные масла и смолы туи помогают в борьбе с воспалениями, кожными проблемами и даже глистами. Морозостойкость делает ее популярной в регионах с суровым климатом, однако на Крайнем Севере выращивание ограничено.

Особенности можжевельника

Можжевельник отличается более крупными размерами, достигая высоты 15 метров. Его иголки остаются острыми и жесткими на протяжении всей жизни. Весной появляются цветы: мужские соцветия напоминают сережки, женские — круглые шишкоягоды.

Ягоды, богатые витаминами, кислотами и эфирными маслами, часто используются в медицине и кулинарии. Растение способно очищать воздух в радиусе нескольких гектаров. В ландшафтном дизайне оно применяется для укрепления склонов, создания композиций или почвопокровных насаждений.

Оба хвойника требуют минимального ухода. Регулярный полив, удаление сорняков, обрезка и защита от болезней помогают сохранить здоровье растений. Выбор между туей и можжевельником зависит от целей: туя подойдет для топиарных форм и живых изгородей, а можжевельник — для укрепления почвы и создания уникальных композиций.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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