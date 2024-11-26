Тайны посадки южного персика в суровых условиях

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка персика весной считается оптимальным решением для средней полосы, так как осенью молодые деревья могут не успеть прижиться до наступления холодов. Персик, как южная культура, требует тщательного подбора места и подготовки почвы с внесением питательных веществ.

Фото: creativecommons.org by Yair Haklai, CC BY-SA 3.0 Персик

Для посадки выбираются освещенные участки, защищенные от сквозняков и холодных ветров. Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо дренированным. Подготовка ямы включает создание дренажного слоя и внесение удобрений, таких как компост, суперфосфат и древесная зола.

Саженцы отбираются с учетом состояния корневой системы: она должна быть упругой и без повреждений. Осенью такие растения сохраняются в подвалах при температуре до +5 °C. Перед посадкой весной корни проверяют, чтобы они оставались влажными, а почки — живыми.

После высадки персики мульчируются для удержания влаги и защиты корней от пересыхания. Уход за деревом включает регулярный полив, обрезку и профилактику грибковых заболеваний. На третий год после посадки персики начинают цвести, а обильное плодоношение наступает на 5-6 год.

Для регионов с суровым климатом рекомендованы зимостойкие сорта с поздним цветением, такие как "Золотая Москва", "Фрост", "Редхейвен" и другие. Эти виды адаптированы к морозам и способны восстановиться после подмерзания.

При соблюдении всех правил посадки и ухода персик может успешно развиваться и плодоносить даже в средней полосе.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

