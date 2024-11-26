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Тайны посадки южного персика в суровых условиях

1:46
Садоводство

Посадка персика весной считается оптимальным решением для средней полосы, так как осенью молодые деревья могут не успеть прижиться до наступления холодов. Персик, как южная культура, требует тщательного подбора места и подготовки почвы с внесением питательных веществ.

Персик
Фото: creativecommons.org by Yair Haklai, CC BY-SA 3.0
Персик

Для посадки выбираются освещенные участки, защищенные от сквозняков и холодных ветров. Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо дренированным. Подготовка ямы включает создание дренажного слоя и внесение удобрений, таких как компост, суперфосфат и древесная зола.

Саженцы отбираются с учетом состояния корневой системы: она должна быть упругой и без повреждений. Осенью такие растения сохраняются в подвалах при температуре до +5 °C. Перед посадкой весной корни проверяют, чтобы они оставались влажными, а почки — живыми.

После высадки персики мульчируются для удержания влаги и защиты корней от пересыхания. Уход за деревом включает регулярный полив, обрезку и профилактику грибковых заболеваний. На третий год после посадки персики начинают цвести, а обильное плодоношение наступает на 5-6 год.

Для регионов с суровым климатом рекомендованы зимостойкие сорта с поздним цветением, такие как "Золотая Москва", "Фрост", "Редхейвен" и другие. Эти виды адаптированы к морозам и способны восстановиться после подмерзания.

При соблюдении всех правил посадки и ухода персик может успешно развиваться и плодоносить даже в средней полосе.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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