Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии
Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать
Все тонкости работы с слоеным тестом для пирожков
Ресторанные закуски к новогоднему столу
Как избежать повреждений двигателя с системой старт-стоп
Как по состоянию шин выявить проблемы в автомобиле
Марсианская загадка: как формировались спутники Красной планеты
Уход за ресницами и бровями зимой

Как не оставить землю пустующей: идеи для осеннего посева

3:41
Садоводство » Советы

Уборка урожая — это всегда радостное событие для дачников и огородников. Однако, как правило, после этого возникает вопрос: чем засеять огород, чтобы не оставлять землю пустующей и улучшить её качество? 

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Зелёные удобрения: залог плодородия земли

Одним из лучших вариантов для посева после основного урожая являются растения, используемые в качестве зелёных удобрений. Это могут быть:

  • Фацелия: быстрорастущее растение, обладающее отличными свойствами улучшения структуры почвы. Она способствует повышению содержания азота, а также привлекает полезных насекомых.
  • Горчица: помогает не только обогатить почву, но и защищает её от некоторых вредителей и болезней. Горчица улучшает аэрацию и структуру почвы, а её корни способны подавлять развитие сорняков.
  • Сидераты (например, клевер или люпин): восстанавливают привлекательность вашей почвы, увеличивая содержание органики и улучшают её структуру.

После заделки этих культур в почву вы получите богатый источник питательных веществ для будущих растений.

Овощи на зиму: осенний посев

Некоторые овощи отлично подходят для позднего осеннего посева и могут быть собраны ранней весной:

  • Редис: быстрорастущий корнеплод, который можно сеять в конце лета и осенью. Он созревает за несколько недель, обеспечивая вкусный и полезный урожай.
  • Чеснок: один из самых простых в уходе овощей, его можно сажать осенью. Чеснок отлично зимует и уже ранней весной дает первые зеленые перья.
  • Лук-севок: сеется в конце лета — начале осени и приносит хороший урожай весной. Лук за зиму укоренится и к пробуждению весенних сил готовится к росту.

Многолетние травы: корм для души и здоровье почвы

Не стоит забывать о многолетних культурах, которые обеспечивают не только красивый ландшафт, но и улучшают состояние почвы:

  • Травы для обогащения почвы (например, люцерна или донник): они помогают увеличивать содержание азота в почве и предотвращают её эрозию. Кроме того, эти растения притягивают полезных опылителей.
  • Цветы: посев однолетних или многолетних цветочных культур делает ваш участок более привлекательным, а также помогает в борьбе с вредителями.

Как правильно засеять?

  1. Подготовка почвы: перед посевом обязательно нужно обработать почву — убрать остатки предыдущих культур, взрыхлить и выровнять поверхность.
  2. Выбор времени: для весенних и озимых культур важно соблюсти сроки посева, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста.
  3. Загущение посева: чтобы избежать роста сорняков, старайтесь максимально заполнить пространство полезными культурами.
  4. Уход за растениями: не забывайте о поливе, особенно в засушливые периоды, и о борьбе с вредителями, если это необходимо.

Выбор культур для засева огорода после уборки урожая — это важный шаг, который определяет состояние земли и качество будущих урожаев. Используя зелёные удобрения, многолетние травы и правильно подбирая овощи для позднего посева, вы значительно улучшите плотность и плодородие почвы. Результат ваших усилий точно вас порадует и заставит ахнуть от восторга в следующем сезоне! Так что не упустите возможность сделать ваш огород ещё более продуктивным и красивым!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Домашние животные
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать Аудио 
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Туризм
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Что делать, если когтеточка не спасает ваш диван
Почему ваша обувь может быть причиной боли в спине
Выдача ипотечных кредитов сократится на 10-20% в 2025 году, считают в Дом.РФ
Отец Андрей (Сапунов): наставления перед началом Рождественского поста
Почему девушки возвращаются к шугарингу после аппаратной эпиляции
Как не оставить землю пустующей: идеи для осеннего посева
Халва — как этот десерт укрепляет нервную систему и пищеварение
Как найти переноску, которая облегчит жизнь вам и вашему питомцу
Компост из картофеля: способ превратить отходы в золотой перегной
Как не попасть на залоговый автомобиль: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.