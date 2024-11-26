Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая хитрость, которая сделает ваш омлет нежным и воздушным
Как правильно чистить экран ЖК-телевизора, чтобы не повредить его
Туристка из России погибла в индийском горячем источнике
Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака
Создаётся резервная система для авиапилотов на случай отказа GPS
Как вырастить пихту из веточки без потери сортовых качеств
Страх воды не помеха: как начать плавать в любом возрасте
Эксперты дали советы, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки
Камеры ГАИ теперь стали распознавать грязные и затертые номера

Сохраните здоровье своего сада: признаки крота и методы борьбы с ним

3:17
Садоводство » Вредители и болезни

Слепыш (или слепой крот) — небольшое млекопитающее, обитающее в подземных норах и известное своим необычным образом жизни. Это существо может стать настоящей проблемой для садоводов и огородников, так как его деятельность может наносить вред растительности. Но как понять, что слепыш обосновался на вашем участке? 

Золотой крот
Фото: Wikipedia by JP Le Roux, CC0
Золотой крот

Норы и холмики

Одним из главных признаков нахождения слепыша на участке является наличие нор и холмов земли:

  • Норы: слепыши выкапывают подземные туннели, которые могут иметь разветвлённую систему. Эти норы могут быть расположены на глубине от 10 до 30 см под землёй.
  • Холмики: при копке нор слепыши выбрасывают землю на поверхность, образуя характерные холмики. Такие холмы обычно имеют округлую или чашеобразную форму и могут достигать высоты 5-15 см.

Порча корней растений

Слепыши питаются червями, личинками и корнями растений. Если вы заметили:

  • Увядшие растения: если ваши растения внезапно начали увядать или плохо расти без видимых на то причин, это может быть сигналом того, что слепыши повредили их корни.
  • Пропавшие растения: обнаружение пересохших или полностью пропавших растений также может указывать на наличие слепыша, который обескровил корни и оставил их без питания.

Громкость и движение под землёй

Слепыши могут создавать трудности не только для растений, но и для людей:

  • Шумы во время копки: если вы слышите необычные звуки, такие как шорохи или копание под землёй, это может быть признаком наличия слепыша.
  • Провалы в земле: копая свои норы, слепыши иногда могут вызывать провалы или обрушения почвы в определённых местах, особенно если их норы достаточно глубокие.

Признаки жизнедеятельности

Способы, которыми слепыши оставляют следы своего существования:

  • Фекалии: вы можете найти небольшие черные или темно-коричневые гранулы, которые являются экскрементами слепыша. Они обычно расположены рядом с норами.
  • Периодические вылазки: если вы заметили участки, где земля разрыхлена, это может свидетельствовать о том, что слепыши вылезают на поверхность в поисках пищи.

Визуальные наблюдения

Хотя слепыши ведут скрытный образ жизни, иногда их все же можно увидеть:

  • Слепыш на поверхности: если кто-то заметил, что маленькое, округлое животное с короткими ногами и отсутствующими ушами копошится на земле, это очевидный признак его присутствия.

Появление слепыша на участке может вызвать различные проблемы для садоводов и огородников. Зная характерные признаки его присутствия, такие как наличие нор и холмиков, повреждения корней растений, шумы под землёй и экстренные следы, вы сможете вовремя обнаружить этого непрошеного гостя. Если же обнаружите его на своем участке, подумайте о способах гуманного контроля и предотвращения его появления в будущем, чтобы сохранить здоровье и красоту вашего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Авто
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Простая хитрость, которая сделает ваш омлет нежным и воздушным
Как правильно чистить экран ЖК-телевизора, чтобы не повредить его
Туристка из России погибла в индийском горячем источнике
Запеканка без муки и манки: лучший выбор для завтрака
Создаётся резервная система для авиапилотов на случай отказа GPS
Как вырастить пихту из веточки без потери сортовых качеств
Страх воды не помеха: как начать плавать в любом возрасте
Эксперты дали советы, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки
Сохраните здоровье своего сада: признаки крота и методы борьбы с ним
Камеры ГАИ теперь стали распознавать грязные и затертые номера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.