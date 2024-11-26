Сохраните здоровье своего сада: признаки крота и методы борьбы с ним

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слепыш (или слепой крот) — небольшое млекопитающее, обитающее в подземных норах и известное своим необычным образом жизни. Это существо может стать настоящей проблемой для садоводов и огородников, так как его деятельность может наносить вред растительности. Но как понять, что слепыш обосновался на вашем участке?

Фото: Wikipedia by JP Le Roux, CC0 Золотой крот

Норы и холмики

Одним из главных признаков нахождения слепыша на участке является наличие нор и холмов земли:

Норы: слепыши выкапывают подземные туннели, которые могут иметь разветвлённую систему. Эти норы могут быть расположены на глубине от 10 до 30 см под землёй.

Холмики: при копке нор слепыши выбрасывают землю на поверхность, образуя характерные холмики. Такие холмы обычно имеют округлую или чашеобразную форму и могут достигать высоты 5-15 см.

Порча корней растений

Слепыши питаются червями, личинками и корнями растений. Если вы заметили:

Увядшие растения: если ваши растения внезапно начали увядать или плохо расти без видимых на то причин, это может быть сигналом того, что слепыши повредили их корни.

Пропавшие растения: обнаружение пересохших или полностью пропавших растений также может указывать на наличие слепыша, который обескровил корни и оставил их без питания.

Громкость и движение под землёй

Слепыши могут создавать трудности не только для растений, но и для людей:

Шумы во время копки: если вы слышите необычные звуки, такие как шорохи или копание под землёй, это может быть признаком наличия слепыша.

Провалы в земле: копая свои норы, слепыши иногда могут вызывать провалы или обрушения почвы в определённых местах, особенно если их норы достаточно глубокие.

Признаки жизнедеятельности

Способы, которыми слепыши оставляют следы своего существования:

Фекалии: вы можете найти небольшие черные или темно-коричневые гранулы, которые являются экскрементами слепыша. Они обычно расположены рядом с норами.

Периодические вылазки: если вы заметили участки, где земля разрыхлена, это может свидетельствовать о том, что слепыши вылезают на поверхность в поисках пищи.

Визуальные наблюдения

Хотя слепыши ведут скрытный образ жизни, иногда их все же можно увидеть:

Слепыш на поверхности: если кто-то заметил, что маленькое, округлое животное с короткими ногами и отсутствующими ушами копошится на земле, это очевидный признак его присутствия.

Появление слепыша на участке может вызвать различные проблемы для садоводов и огородников. Зная характерные признаки его присутствия, такие как наличие нор и холмиков, повреждения корней растений, шумы под землёй и экстренные следы, вы сможете вовремя обнаружить этого непрошеного гостя. Если же обнаружите его на своем участке, подумайте о способах гуманного контроля и предотвращения его появления в будущем, чтобы сохранить здоровье и красоту вашего сада.