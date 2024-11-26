Какие культуры восстанавливают почву после моркови

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь является одной из самых популярных культур на дачах, однако её выращивание на одном и том же участке каждый год может вызвать проблемы. За сезон этот корнеплод забирает из почвы все необходимые питательные вещества, истощая её и оставляя место для болезней и вредителей.

Поэтому важно соблюдать севооборот — чередование культур на одном участке. Это поможет предотвратить ухудшение плодородия почвы и снизит риски появления вредителей.

Если на участке в одном году выращивали морковь, то повторно высаживать её на том же месте можно только через два или три года, чтобы дать почве время на восстановление.

Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать сидераты — растения, которые обогатят почву, улучшат её структуру и помогут в борьбе с вредителями. Хорошо себя зарекомендовали бобовые, которые восстанавливают грунт после моркови.

Некоторые дачники отмечают, что после моркови можно сажать томаты, что тоже даст хороший урожай. Однако лучше всего делать грядки для моркови там, где раньше росли редис, чеснок или лук. Эти растения не истощают почву так сильно и позволяют сохранить её здоровье для будущих культур.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

