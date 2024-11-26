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Переработка пищевых отходов и улучшение почвы с помощью компостных червей

1:50
Садоводство

Компостные черви — полезные помощники для любого дачника. Известный сторонник органического земледелия, Николай Курдюмов, рекомендует разводить их для переработки пищевых отходов и получения биогумуса, который способствует улучшению почвы и помогает растениям. В своей книге "Секреты урожайной теплицы" Курдюмов делится опытом разведения этих червей.

Методы разведения червей могут быть разнообразными. Так, Курдюмов предпочитает выращивать их прямо в грядках, используя отходы с кухни и полусырой компост, укрывая их соломой. Это позволяет не только снизить количество отходов, но и создать здоровую почву для растений.

Некоторые садоводы выращивают червей в пластиковых ящиках, добавляя в них компост и пищевые отходы. Важно помнить, что черви не переносят мясные продукты, зато с удовольствием поедают овощи, фруктовые шкурки и другие органические отходы.

Другие садоводы экспериментируют с различными видами червей, такими как калифорнийский червь, который в идеальных условиях растет быстрее и дает более высокий урожай биогумуса. Борис Свидлов провел эксперименты, выявив, что даже дикие черви со временем адаптируются к условиям и начинают активно плодиться.

Разведение червей возможно не только на дачах, но и в городских квартирах, где используются пластиковые ящики и компактные системы. Эти черви не только перерабатывают отходы, но и улучшают почву, делая ее более плодородной. Советы и методы разведения червей помогут дачникам добиться лучшего урожая и сохранить экологический баланс на участке.

Уточнения

Че́рви (лат. Vérmes) — установленный Линнеем тип животного царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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