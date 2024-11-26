Как остановить разрастание малины с помощью простых растений

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — это культура, которая известна своей способностью быстро разрастаться. Чтобы предотвратить ее излишнее распространение, дачники часто используют различные методы ограничения.

Одним из распространенных способов является установка шифера, вкопанного по периметру малинника. Однако существует и более натуральный метод — посадка других растений, которые препятствуют расширению корневой системы малины.

В первую очередь, рядом с малиной хорошо себя чувствует щавель. Это растение действует как естественный барьер, предотвращая разрастание малины. Для этого важно, чтобы ширина грядки с щавелем составляла не менее полуметра. Однако следует помнить, что щавель также быстро разрастается, поэтому грядку нужно регулярно пропалывать.

Другим эффективным растением является фасоль. Ее корни насыщают почву азотом, а малина не любит излишка азота. Поэтому, высаживая фасоль рядом с малиной, можно ограничить ее разрастание в сторону, где растет это растение.

Также стоит обратить внимание на метлицу, которая помогает удерживать малину на месте, не позволяя ей занимать новые территории. Важно, чтобы метлица не находилась слишком близко к малине, чтобы не забирать влагу и питательные вещества.

Эти растения помогут контролировать рост малины, создавая условия для ее нормального развития без угрозы излишнего распространения на участке.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

