Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как остановить разрастание малины с помощью простых растений

1:33
Садоводство

Малина — это культура, которая известна своей способностью быстро разрастаться. Чтобы предотвратить ее излишнее распространение, дачники часто используют различные методы ограничения.

Одним из распространенных способов является установка шифера, вкопанного по периметру малинника. Однако существует и более натуральный метод — посадка других растений, которые препятствуют расширению корневой системы малины.

В первую очередь, рядом с малиной хорошо себя чувствует щавель. Это растение действует как естественный барьер, предотвращая разрастание малины. Для этого важно, чтобы ширина грядки с щавелем составляла не менее полуметра. Однако следует помнить, что щавель также быстро разрастается, поэтому грядку нужно регулярно пропалывать.

Другим эффективным растением является фасоль. Ее корни насыщают почву азотом, а малина не любит излишка азота. Поэтому, высаживая фасоль рядом с малиной, можно ограничить ее разрастание в сторону, где растет это растение.

Также стоит обратить внимание на метлицу, которая помогает удерживать малину на месте, не позволяя ей занимать новые территории. Важно, чтобы метлица не находилась слишком близко к малине, чтобы не забирать влагу и питательные вещества.

Эти растения помогут контролировать рост малины, создавая условия для ее нормального развития без угрозы излишнего распространения на участке.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Украина признала продвижение ВС России в районе Купянска
Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА
Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список
Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ
Новая российская онковакцина: когда начнут применять?
Это безумие: Байдена заподозрили в госизмене из-за желания передать Киеву ядерное оружие
Машина врезалась в толпу пешеходов в Челябинске. Что известно?
Пощечина для ЕС и НАТО: Филиппо раскритиковал президентские выборы в Румынии
Европа вернулась к разговорам об отправке военных на Украину
ВС РФ за сутки сбили восемь баллистических ракет
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Как взять ипотеку без первого взноса и не переплатить
Почему свежая краска может отпугнуть покупателя
Начались поставки Lada Niva Travel с улучшенной безопасностью
Почему Lada 2107 остаётся популярной в 2024 году
Какие культуры восстанавливают почву после моркови
Переработка пищевых отходов и улучшение почвы с помощью компостных червей
На китайском архипелаге Чжоушань появится хаб по распределению сырьевых ресурсов
Айва как декоративное дерево и вкусный фрукт: выращиваем легко и правильно
Ваши ногти будут сохнуть намного быстрее, если вы будете делать так
Азия на вашей кухне: имбирные рецепты для вдохновения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.