Айва как декоративное дерево и вкусный фрукт: выращиваем легко и правильно

Айва — один из самых ароматных и полезных плодов, который можно выращивать на приусадебном участке в южных регионах России, таких как Краснодарский край, Крым и Черноморское побережье Кавказа.

Время сбора урожая начинается с середины сентября и продолжается до конца октября, и чем дольше плоды остаются на дереве, тем более насыщенным становится их вкус и аромат.

Айва, являясь родственницей яблонь и груш, имеет около 700 сортов и культурных форм, которые активно выращиваются по всему миру. В России популярны такие сорта, как "Аврора", "Золото скифов" и "Урожайная кубанская", которые отличаются высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к болезням.

Плоды айвы могут быть грушевидными или яблоковидными, и, несмотря на плотную мякоть, которая иногда может быть жесткой, особенно в условиях дефицита влаги, айва является одним из самых полезных фруктов. В ней содержится много пектинов, органических кислот и витамина С, а ее аромат поражает своей интенсивностью.

Айва требует хорошего солнечного освещения и защиты от ветров. Она не особо требовательна к почве, но для лучшего роста рекомендуется высаживать ее на слабокислой глинистой почве с добавлением песка. Важным условием успешного выращивания айвы является регулярный полив и мульчирование приствольного круга.

Сбор урожая айвы начинается, когда плоды приобретают насыщенный лимонно-желтый цвет и начинают издавать характерный запах. В таких условиях плоды можно хранить до полугода, а через два месяца они становятся мягкими и сладкими.

Также айва используется для приготовления варенья, джемов и желе, благодаря высокому содержанию пектина, который естественным образом способствует загустеванию.

Уточнения

Айва́ (лат. Cydōnia) — монотипный род древесных растений семейства Розовые (Rosaceae).

