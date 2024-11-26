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Бархатцы и чеснок против колорадского жука

1:30
Садоводство

Борьба с вредителями — одна из главных задач для садоводов, стремящихся сохранить урожай. Колорадский жук, известный своей прожорливостью, представляет особую угрозу. Однако справиться с ним можно не только с помощью химии. Некоторые растения обладают отпугивающими свойствами и эффективно защищают картофельные грядки.

Среди таких защитников особенно выделяются кориандр, бархатцы, тимьян, шалфей, а также хрен, чеснок, лук и фасоль. Высаженные между рядами картофеля или по периметру участка, эти культуры создают естественный барьер для вредителей. Их запах и свойства делают участок непригодным для колорадского жука, что значительно снижает риск повреждения урожая.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется чередовать посадки этих растений, выбирая те, которые лучше всего подходят для местных условий. Например, бархатцы не только отпугивают вредителей, но и украшают участок, а чеснок и лук дополнительно обогащают почву полезными элементами.

Такой подход позволяет снизить использование химических препаратов, что делает урожай более экологически чистым. Кроме того, выращивание отпугивающих растений рядом с картофелем помогает улучшить общее состояние сада и способствует его устойчивости к другим угрозам.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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