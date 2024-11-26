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Ошибки, которых нельзя допускать при валке дерева

1:49
Садоводство

Удаление дерева с участка требует особого подхода, чтобы работа прошла безопасно и эффективно. Основные этапы включают подготовку, выбор правильного инструмента и соблюдение техники безопасности.

Перед началом работ осматривается бензопила: оценивается её исправность, натяжение цепи, уровень бензина и масла. Расчистка территории вокруг дерева помогает избежать непредвиденных препятствий во время валки. Направление падения дерева определяется его наклоном, скоростью ветра и толщиной ствола. При необходимости используется канат для корректировки направления.

Для выполнения спила вначале создается подпил, определяющий сторону падения. Наклонный срез делается под углом 60 градусов на глубину 20-25% диаметра дерева, затем добавляются два горизонтальных среза. Если ствол слишком толстый, применяется техника поэтапного пропила с использованием валочного клина.

Выбор бензопилы зависит от диаметра дерева. Для тонких стволов подходит шина длиной 40 см, а для более крупных — 45 см и мощнее. При поперечном распиле бревна лучше установить на козлы, а для продольного — использовать специальные насадки или самодельные линейки.

Особое внимание уделяется безопасности. Бензопилу удерживают двумя руками, корпус держится близко, спина прямая, ноги слегка согнуты. Обрезка веток производится только ниже уровня плеч, а корневые наплывы предварительно удаляются. Каждый этап требует точности, чтобы работа была качественной и без последствий.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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