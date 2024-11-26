Как превратить семена бальзамина в цветущий сад дома

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бальзамин, или Ванька Мокрый, — теплолюбивое растение, которое цветет с июня до конца сентября. Вырастить его из семян несложно, если уделить внимание правильной подготовке и уходу. Эти советы помогут добиться пышного цветения и здорового роста.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Бальзамин

Выбор ёмкости для посадки

Для посева подойдут ящики, контейнеры, пластиковые стаканчики или горшки глубиной 5-7 см. Для создания парникового эффекта удобно использовать пластиковые контейнеры с крышкой. Перед использованием все ёмкости необходимо продезинфицировать раствором марганцовки, чтобы предотвратить заражение растения грибком или паразитами.

Подготовка грунта

Почва должна быть лёгкой, рыхлой, воздухопроницаемой, с нейтральным уровнем pH. Оптимальный состав: дерновая земля, торф, перлит и песок. Все компоненты следует перемешать, просеять и обеззаразить — прокалить в духовке или пролить кипятком.

Обработка семян

Семена бальзамина крупные, их не нужно заглублять, посев выполняется поверхностно. Для улучшения всхожести перед посадкой семена рекомендуется:

Замочить в растворе марганцовки на 10-15 минут.

Обработать стимулятором роста.

Выдержать в тёплой воде в течение 18-20 часов, затем просушить.

Уход за рассадой

Для прорастания семенам нужна постоянная влажность. До появления всходов грунт увлажняют пульверизатором, затем полив проводят под корень. Растению требуется световой день длиной 14 часов. При недостатке естественного освещения организуют подсветку. Температура для роста рассады должна составлять 16-18 °C.

Пикировка и формирование кустиков

Когда у ростков появится два настоящих листочка, их пересаживают в отдельные ёмкости. Для формирования пышного куста верхушку растения прищипывают после появления пятого листа. Через две недели после пикировки проводят подкормку минеральным удобрением.

Уточнения

Недотро́га (лат Impátiens) — род цветковых растений семейства Бальзаминовые (Balsaminaceae).

