Как превратить семена бальзамина в цветущий сад дома

Бальзамин, или Ванька Мокрый, — теплолюбивое растение, которое цветет с июня до конца сентября. Вырастить его из семян несложно, если уделить внимание правильной подготовке и уходу. Эти советы помогут добиться пышного цветения и здорового роста.
Для посева подойдут ящики, контейнеры, пластиковые стаканчики или горшки глубиной 5-7 см. Для создания парникового эффекта удобно использовать пластиковые контейнеры с крышкой. Перед использованием все ёмкости необходимо продезинфицировать раствором марганцовки, чтобы предотвратить заражение растения грибком или паразитами.
Почва должна быть лёгкой, рыхлой, воздухопроницаемой, с нейтральным уровнем pH. Оптимальный состав: дерновая земля, торф, перлит и песок. Все компоненты следует перемешать, просеять и обеззаразить — прокалить в духовке или пролить кипятком.
Семена бальзамина крупные, их не нужно заглублять, посев выполняется поверхностно. Для улучшения всхожести перед посадкой семена рекомендуется:
Для прорастания семенам нужна постоянная влажность. До появления всходов грунт увлажняют пульверизатором, затем полив проводят под корень. Растению требуется световой день длиной 14 часов. При недостатке естественного освещения организуют подсветку. Температура для роста рассады должна составлять 16-18 °C.
Когда у ростков появится два настоящих листочка, их пересаживают в отдельные ёмкости. Для формирования пышного куста верхушку растения прищипывают после появления пятого листа. Через две недели после пикировки проводят подкормку минеральным удобрением.
Недотро́га (лат Impátiens) — род цветковых растений семейства Бальзаминовые (Balsaminaceae).
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.