Эти розы восстанавливаются даже после зимних морозов

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Покупка саженцев роз может стать успешным началом для начинающих садоводов, если правильно подойти к выбору сортов. Вот пять основных качеств, на которые стоит обратить внимание, чтобы выращивание этих цветов приносило радость, а не разочарование.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, CC BY 2.0 Розы

1. Высокая зимостойкость

Новички часто не имеют опыта в создании надежных зимних укрытий для роз. Чтобы минимизировать риск потери растений, лучше выбирать сорта с повышенной зимостойкостью. Такие розы легче перенесут морозы и обеспечат стабильное развитие.

2. Интенсивное отрастание побегов

Даже если надземная часть розы погибнет из-за неудачной зимовки или солнечного ожога, сорта с интенсивным ростом побегов смогут быстро восстановиться. Это качество помогает растению оставаться декоративным даже после сложных условий.

3. Хороший иммунитет

Розы с крепким иммунитетом устойчивы к заболеваниям, которые могут ослабить растение или привести к его гибели. Здоровые кусты сохраняют листву и побеги до осени, что позволяет им подготовиться к зиме и успешно её пережить.

4. Устойчивость к погодным условиям

Чтобы розы оставались привлекательными в любую погоду — в жару, дождь или ветер, выбирайте сорта с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям. Такие растения сохраняют декоративность и требуют меньше ухода.

5. Пышное цветение

Некоторые сорта роз способны радовать цветением дольше, чем другие. Хоть непрерывно цветущих растений не существует, есть разновидности, которые украшают сад практически весь сезон с короткими перерывами.

Заключение

Правильный выбор саженцев с учетом зимостойкости, способности к восстановлению, иммунитета, устойчивости к погоде и продолжительности цветения — залог успеха для начинающих садоводов. Выбирайте сорта, подходящие к вашему климату, и наслаждайтесь красотой этих цветов.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

