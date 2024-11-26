Деревья-агрессоры: какие растения разрушают фундамент и почву

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор деревьев для приусадебного участка — важный этап обустройства территории. Некоторые деревья могут стать причиной неудобств и даже навредить другим растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0 Ель Коника

Клён

Особенно проблемным считается клён ясенелистный. Это дерево быстро разрастается и даёт многочисленные побеги, которые сложно контролировать. Удаление таких побегов требует использования сильных химикатов. Осенью клён добавляет работы по уборке территории из-за обилия опадающих листьев.

Ель

Хотя хвойные деревья выглядят декоративно, посадка ели, особенно принесённой из леса, может вызвать проблемы. Её мощные корни способны повредить фундамент или коммуникации, а также изменять состав почвы. Вместо этого лучше выбирать декоративные сорта ели из питомников.

Берёза

Берёза отличается влаголюбивостью и будет конкурировать за влагу с плодовыми деревьями. Это может негативно сказаться на урожайности. Если всё же хочется посадить берёзу, лучше разместить её в низине или на участке с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы она помогала снижать влажность.

Заключение

Перед посадкой деревьев на участке важно учитывать их особенности, рост корневой системы и влияние на окружающие растения. Осознанный выбор культур поможет избежать проблем с уходом за территорией и сохранит гармонию на вашем участке.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

