Зимний уход за садом: какие деревья нуждаются в укрытии и почему

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Зимние морозы могут быть настоящим испытанием для садоводов. Некоторые деревья и кустарники требуют особого ухода и укрытия на зимний период, чтобы пережить холодную погоду и не пострадать от морозов и вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Приствольные круги, сад, огород

Зачем укрывать деревья на зиму?

Защита от морозов: Многие молодые деревья и растения с тонкой корой не могут выдержать сильные морозы. Укрытие помогает сохранить тепло и предотвратить замерзание. Защита от солнца: В зимний период, особенно в солнечные дни, резкое воздействие солнечного света может вызвать солнечные ожоги на коре деревьев. Укрытие помогает предотвратить это повреждение. Предотвращение повреждений от вредителей: Некоторые насекомые и грызуны могут повреждать кору деревьев в поисках пищи. Укрытие может создать барьер, защищая деревья от вредителей.

Какие деревья нужно укрывать?

Молодые саженцы: Все молодые деревья, которые были посажены в течение последнего года или двух, более подвержены воздействию низких температур и нуждаются в укрытии. Деревья с тонкой корой: Например, такие как яблони, груши и сливы. Их кора более уязвима к морозу, поэтому рекомендуется укрывать их на зиму. Экзотические деревья: Если в вашем саду растут экзотические или южные деревья (например, персики, миндали), они нуждаются в укрытии, так как не адаптированы к холодным зимам. Привитые растения: У таких деревьев как привитые сорта яблонь, плоды которых могут быть чувствительными к морозам, стоит обратить особое внимание на защиту. Косточковые культуры: Вишня, черешня и абрикос также требуют укрытия, поскольку имеют нежную кору.

Как правильно укрывать деревья?

Используйте укрывной материал: Для укрытия деревьев подойдут спанбонд, нетканые материалы или агроволокно. Они защищают от холода и не препятствуют доступу света и воздуха. Укройте корни: Для защиты корней можно использовать мульчу — органический материал, который укладывается вокруг основания дерева. Он не только защищает корни от мороза, но и сохраняет влагу в почве. Создайте теплоту: Для молодых саженцев можно строить каркас из деревянных или пластиковых реек, обмотанный укрывным материалом. Это создаст дополнительный защитный барьер. Закрепите укрытие: Не забудьте зафиксировать укрытие, чтобы оно не улетело при сильном ветре. Используйте верёвки или специальные зажимы. Мониторинг состояния: Убедитесь, что укрытие не слишком плотное и растения могут "дышать". Периодически проверяйте состояние деревьев и укрытий, чтобы вовремя выявить проблемы.

Забота о деревьях в зимний период — важная часть ухода за садом. Укрыв некоторые деревья на зиму, вы гарантируете их здоровье и хорошую устойчивость к болезням и вредителям в будущем. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам щедрым урожаем и ярким цветением в весенний сезон!