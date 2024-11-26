Эти шкурки сделают ваш урожай томатов легендарным

Банановая кожура — это не просто отходы, а ценное удобрение, которое поможет увеличить урожай томатов. Сохранение и правильное использование кожуры позволяют насытить растения калием и обеспечить качественные плоды.
Чтобы использовать кожуру как удобрение, начинать сбор стоит уже зимой. После съедания бананов кожуру нужно нарезать на небольшие кусочки и заморозить. К началу дачного сезона в морозильнике накопится достаточное количество удобрения для использования на участке.
При посадке рассады в каждую лунку добавляют несколько размороженных кусочков кожуры. Она быстро разлагается в почве, обогащая её калием — микроэлементом, который способствует:
Банановая кожура — это природный источник калия, который играет ключевую роль в развитии растений. Благодаря ей томаты становятся более устойчивыми к болезням, а их плоды приобретают лучшие вкусовые качества. Такой простой метод экономит деньги на удобрениях и эффективно повышает плодородность почвы.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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