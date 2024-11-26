Эти шкурки сделают ваш урожай томатов легендарным

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Банановая кожура — это не просто отходы, а ценное удобрение, которое поможет увеличить урожай томатов. Сохранение и правильное использование кожуры позволяют насытить растения калием и обеспечить качественные плоды.

Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), CC BY 2.0 Томаты, помидоры

Как подготовить банановую кожуру

Чтобы использовать кожуру как удобрение, начинать сбор стоит уже зимой. После съедания бананов кожуру нужно нарезать на небольшие кусочки и заморозить. К началу дачного сезона в морозильнике накопится достаточное количество удобрения для использования на участке.

Как применять банановую кожуру для томатов

При посадке рассады в каждую лунку добавляют несколько размороженных кусочков кожуры. Она быстро разлагается в почве, обогащая её калием — микроэлементом, который способствует:

увеличению урожайности;

росту крупных, мясистых и сочных плодов;

улучшению сладости и вкуса томатов.

Почему кожура банана полезна для томатов

Банановая кожура — это природный источник калия, который играет ключевую роль в развитии растений. Благодаря ей томаты становятся более устойчивыми к болезням, а их плоды приобретают лучшие вкусовые качества. Такой простой метод экономит деньги на удобрениях и эффективно повышает плодородность почвы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

