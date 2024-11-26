Свет для рассады: что выбрать, чтобы растения не вытягивались

Недостаток солнечного света в феврале и марте — частая проблема для тех, кто выращивает рассаду. Из-за слабого освещения растения вытягиваются, их корневая система слабеет, а в дальнейшем это сказывается на урожайности. Даже на южных подоконниках искусственное освещение становится необходимым, и выбор подходящей лампы играет ключевую роль.
Для здорового роста растений требуется комплексный спектр света:
Люминесцентные лампы
Доступные и простые в установке, но малоэффективны для рассады из-за недостатка красного спектра. Требуют использования нескольких светильников, что увеличивает энергозатраты.
Фитолампы
Безопасны, экономичны и подходят для большинства культур. Существуют модели с мягким светом, не раздражающим зрение, но для некоторых типов необходимы отражатели.
Натриевые лампы
Дают тёплый оранжево-жёлтый свет и энергосберегающие. Минусы: сложный монтаж и недостаток синего спектра.
Светодиодные фитолампы
Самый экономичный и долговечный вариант. Лампы дают яркий свет и позволяют легко регулировать спектральное излучение.
Металлогалогеновые лампы
Подходят для начальной стадии развития растений благодаря высокому содержанию синего спектра.
Индукционные лампы
Обеспечивают стабильный свет с преобладанием красного и синего спектра, но выделяют много тепла, что требует осторожного использования.
Продолжительность освещения зависит от культуры: томатам требуется до 15-17 часов света в сутки, перцам и баклажанам — 11-12 часов, зелени — 10 часов. Лампы включают утром и вечером, а также в пасмурную погоду.
Правильный выбор ламп для подсветки и грамотное их использование обеспечат здоровую и крепкую рассаду. Обычные лампы накаливания для этих целей не подходят, поэтому предпочтение нужно отдавать специализированным источникам света.
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