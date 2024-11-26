Свет для рассады: что выбрать, чтобы растения не вытягивались

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Недостаток солнечного света в феврале и марте — частая проблема для тех, кто выращивает рассаду. Из-за слабого освещения растения вытягиваются, их корневая система слабеет, а в дальнейшем это сказывается на урожайности. Даже на южных подоконниках искусственное освещение становится необходимым, и выбор подходящей лампы играет ключевую роль.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0 Рассада

Важность спектрального излучения

Для здорового роста растений требуется комплексный спектр света:

Красные и оранжевые лучи стимулируют развитие зелёной массы.

Синие и фиолетовые лучи усиливают фотосинтез, делая рассаду крепче.

Жёлтые и зелёные лучи предотвращают чрезмерный фотосинтез, но их избыток может ослабить растения.

Типы ламп и их особенности

Люминесцентные лампы

Доступные и простые в установке, но малоэффективны для рассады из-за недостатка красного спектра. Требуют использования нескольких светильников, что увеличивает энергозатраты.

Фитолампы

Безопасны, экономичны и подходят для большинства культур. Существуют модели с мягким светом, не раздражающим зрение, но для некоторых типов необходимы отражатели.

Натриевые лампы

Дают тёплый оранжево-жёлтый свет и энергосберегающие. Минусы: сложный монтаж и недостаток синего спектра.

Светодиодные фитолампы

Самый экономичный и долговечный вариант. Лампы дают яркий свет и позволяют легко регулировать спектральное излучение.

Металлогалогеновые лампы

Подходят для начальной стадии развития растений благодаря высокому содержанию синего спектра.

Индукционные лампы

Обеспечивают стабильный свет с преобладанием красного и синего спектра, но выделяют много тепла, что требует осторожного использования.

Формы ламп и продолжительность освещения

Круглые подходят для отдельных горшков.

Линейные и прямоугольные оптимальны для рядной рассады и стеллажей.

Ленточные и прожекторы используют для больших площадей.

Продолжительность освещения зависит от культуры: томатам требуется до 15-17 часов света в сутки, перцам и баклажанам — 11-12 часов, зелени — 10 часов. Лампы включают утром и вечером, а также в пасмурную погоду.

Заключение

Правильный выбор ламп для подсветки и грамотное их использование обеспечат здоровую и крепкую рассаду. Обычные лампы накаливания для этих целей не подходят, поэтому предпочтение нужно отдавать специализированным источникам света.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени .

