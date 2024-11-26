Как вырастить рассаду земляники дома: 6 простых правил

Земляника садовая — требовательная культура, но правильный подход к ее выращиванию позволяет получить здоровую рассаду и богатый урожай. Для этого необходимо соблюдать шесть ключевых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0 Земляника

Сроки посадки

Наиболее подходящее время для посева семян земляники — февраль и март. Рекомендуется ориентироваться на советы производителя семян и учитывать климатические особенности региона.

Выбор посадочного материала

Для комнатного выращивания предпочтительны ремонтантные сорта, такие как "Али-Баба" или "Желтое чудо", которые плодоносят несколько раз в год. Для открытого грунта подходят крупноплодные сорта, например, "Женева" или "Заря". Семена должны быть свежими — собранными в прошлом сезоне. Гибриды (обозначаются F1) не подходят для размножения семенами, так как не сохраняют родительских качеств.

Обработка семян

Семена земляники требуют стратификации. Для этого их выкладывают на влажный материал, помещают в контейнер или пакет и убирают в холодильник на 3-5 недель. Процесс имитирует зиму, ускоряя прорастание.

Подготовка грунта и емкостей

Грунт должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, с уровнем pH 5,5-6,5. Подойдут смеси на основе торфа, песка и перегноя. Почву рекомендуется обеззаразить — прокалить в духовке или пропарить. Для посадки используют емкости высотой 7-10 см с дренажными отверстиями.

Посев и уход за ростками

Семена не заглубляют в почву, а раскладывают по поверхности и слегка присыпают песком. Емкости накрывают пленкой для создания парникового эффекта. При появлении первых ростков пленку убирают, а полив проводят из пульверизатора. Важно обеспечить рассаде круглосуточное освещение первые 3 дня, затем сокращают его до 12 часов в сутки.

Закаливание и пикировка

С появлением 3-4 листочков проводится пикировка. Для каждого кустика подготавливается отдельная емкость, корни аккуратно расправляют, а "сердечко" растения оставляют над уровнем грунта. За неделю до пересадки в открытый грунт рассаду закаляют, снижая температуру до +16 °С.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

