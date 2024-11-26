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Ранний посев: как вырастить крепкую рассаду уже к весне

2:11
Садоводство

Январь — время для посева культур с длительным периодом вегетации. Перед началом работ рекомендуется проверить остатки семян с прошлого года, оценить их пригодность и при необходимости закупить свежие.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM
Рассада томатов

Важно учитывать потребности каждой культуры в свете, влажности и площади для размещения подросшей рассады в марте-апреле. Ранний посев трудоемкий, но результат того стоит.

Преимущества январского посева

Ранний посев позволяет вырастить редкие растения, не адаптированные к местным условиям. Рассаду, посеянную в январе, отличают крепость и устойчивость к болезням. Это также возможность получить более ранний урожай и сэкономить на покупной рассаде.

Какие культуры сеять в январе

К январским посевам относят баклажаны, болгарский перец, томаты, картофель, сельдерей и лук. Перец, из-за длительного прорастания, требует тепла и солнечного света. Томаты лучше сеять ранние сорта, а картофель — в торфяные таблетки. Цветы, такие как лобелия, петуния и бегония, тоже можно начинать выращивать, соблюдая особенности их посева.

Уход за январской рассадой

Рассаду размещают в прохладных светлых помещениях. Почву нужно подготовить заранее, обеззаразив ее кипятком или прокаливанием. Семена некоторых культур, например, бегонии или петунии, не заглубляют, а лишь слегка сбрызгивают водой.

Для ускорения прорастания можно использовать снег: его кладут на грунт, сверху размещают семена, а контейнер оставляют в холодильнике на сутки. После появления 3-4 листьев проводят пикировку.

Что учитывать при посеве

На упаковке семян указаны сроки посадки, но они зависят от климатических условий региона. Важно рассчитать дату посадки, добавив время на прорастание семян и адаптацию после пикировки. Рассада, закаленная до пересадки в открытый грунт, быстрее адаптируется и дает более высокий урожай.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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