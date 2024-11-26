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Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота

3:39
Садоводство

Эустома — великолепный цветок из семейства горечавковых, родом из Северной Америки, Мексики и Карибского бассейна. Название переводится как "ирландская роза". Она прекрасно адаптировалась к нашим условиям, одинаково хорошо растет как в горшках, так и на садовых участках. Этот цветок может простоять в вазе до 20 дней, сохраняя свою свежесть.

Эустома
Фото: flickr.com by Alex Proimos, CC BY 2.0
Эустома

Описание эустомы

У эустомы прочный стебель высотой до 90 см, который разветвляется в середине. Благодаря этому растение выглядит как настоящий букет, состоящий из 30-35 бутонов. Листья крупные, серовато-сизого оттенка, а цветки мохнатые, диаметром до 8 см. Эустома славится разнообразием оттенков: красным, белым, желтым, розовым и фиолетовым.

Интересный факт: в открытом грунте эустома является двухлетним растением, но в горшках может радовать много лет.

Как вырастить эустому из семян

Эустома размножается только семенами, так как ее нежная корневая система не переносит деления, а черенки не укореняются. Выращивание эустомы — процесс трудоемкий и требует времени. Семена мелкие, и не все могут взойти. Однако, несмотря на сложности, результат стоит затраченных усилий: эти яркие и дорогие цветы становятся украшением любого сада.

Советы по выращиванию эустомы

  1. Семенной способ — единственный метод размножения.
  2. Сеять эустому нужно с декабря по февраль, так как она растет очень долго.
  3. Грунт должен быть удобрен перегноем, золой и торфом.
  4. Частые пересадки противопоказаны из-за слабых корней.
  5. Семена при посадке желательно накрывать для создания парникового эффекта.
  6. Полив умеренный: избегайте как пересыхания, так и излишней влажности.
  7. Пересаживать растение лучше вечером.
  8. Эустома любит прохладу и свежий воздух.
  9. Когда сажать семена

Рост эустомы занимает около полугода. Домашние посадки начинают зимой, чтобы цветы зацвели летом. Для открытого грунта семена сеют в феврале-марте. Для посадки подойдут стаканчики, горшки или миски с рыхлым грунтом. Лучше использовать смесь из земли, торфа и песка (2:1:0,5) с добавлением золы.

Посев семян на рассаду

Перед посадкой посевной материал и емкости обрабатывают слабым раствором марганцовки. Семена аккуратно размещают на поверхности почвы, слегка прижимая. Для ускорения прорастания создают парниковый эффект, накрывая стаканчики пленкой.

Пересадка в открытый грунт

Когда появятся листья, эустому пересаживают в подготовленный грунт. Растения высаживают вместе с комом земли в мокрую почву. В течение первого месяца саженцы накрывают пластиковыми бутылками для защиты от холодных ночей.

Уход за эустомой

Успешное выращивание эустомы зависит от соблюдения нескольких условий:

  • Качественная почва.
  • Оптимальная температура.
  • Достаточная влажность.
  • Хорошее освещение.
  • Регулярные удобрения.

Соблюдая эти рекомендации, вы получите красивое и здоровое растение, которое станет гордостью вашего сада или дома.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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