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Цветы против вредителей: секреты бархатцев, о которых вы не знали

1:24
Садоводство

Бархатцы — это не просто красивые цветы, украшающие загородный участок. Они также являются настоящими помощниками в борьбе с вредителями и болезнями растений.

Бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez, CC BY-SA 3.0
Бархатцы

Эти цветы, относящиеся к семейству астровых, станут отличным соседом для многих огородных культур. Посадите их рядом с определёнными растениями, и через некоторое время вы заметите приятные изменения.

Кому подойдут бархатцы

  • Огурцы
    Аромат бархатцев эффективно отпугивает тлю и других вредителей, угрожающих огурцам. Кроме того, эти цветы привлекают пчёл и других опылителей, что положительно влияет на урожай.
  • Лук
    Рядом с бархатцами лук оказывается под надёжной защитой от луковой мухи. Более того, соседство с этими цветами помогает луку приобрести насыщенный, яркий аромат.
  • Розы
    Если вы выращиваете розы, бархатцы станут их верным союзником. Они защищают цветы от таких распространённых болезней, как мучнистая роса и чёрная пятнистость. Кроме того, бархатцы улучшают состав почвы, делая её более подходящей для выращивания роз.

Посадив бархатцы рядом с этими культурами, вы не только украсите участок, но и сделаете его более защищённым и продуктивным.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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