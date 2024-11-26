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Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью

1:46
Садоводство

Каждый садовод должен помнить: если дерево не сбрасывает листья, это тревожный сигнал. Такое поведение растения говорит о том, что оно не завершило подготовку к зимнему периоду.

Хордовый проезд. Листья на траве - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0
Хордовый проезд. Листья на траве - panoramio

Как оценить готовность дерева к зиме

Начните с наблюдений. Если листья уже пожелтели, скорее всего, они скоро опадут сами, и повода для беспокойства нет. Но если осенью зелень остаётся на ветвях, проведите простой тест. Возьмитесь пальцами за ветку и проведите рукой вдоль неё - от ствола к кончику.

  • Листья легко отделяются? Это хороший знак. Питание к ним больше не поступает, и дерево готово к зимовке.
  • Листья остаются на месте? Это говорит о том, что пробка у черешков ещё не сформировалась, и растение не завершило подготовку.

Что делать, если дерево не готово

Если вы заметили, что деревья всё ещё "держат" листву, вам остаётся только продолжать наблюдения и надеяться на лучшее.

  • Взрослые деревья: они, как правило, выдерживают зиму даже без полной подготовки, хотя их ветки могут пострадать от сильных морозов.
  • Молодые саженцы: эти растения особенно уязвимы. Заморозки во время вегетационного периода могут их погубить.

Как защитить деревья от морозов

Чтобы уменьшить риск повреждений, важно правильно подготовить саженцы:

  • Мульчируйте приствольный круг дерева. Это поможет удержать тепло в почве.
  • Укройте ствол нетканым материалом или мешковиной, чтобы защитить его от резких перепадов температуры.

Эти меры помогут вашим растениям благополучно пережить зиму и встретить весну в здоровом состоянии.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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