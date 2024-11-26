Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод должен помнить: если дерево не сбрасывает листья, это тревожный сигнал. Такое поведение растения говорит о том, что оно не завершило подготовку к зимнему периоду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0 Хордовый проезд. Листья на траве - panoramio

Как оценить готовность дерева к зиме

Начните с наблюдений. Если листья уже пожелтели, скорее всего, они скоро опадут сами, и повода для беспокойства нет. Но если осенью зелень остаётся на ветвях, проведите простой тест. Возьмитесь пальцами за ветку и проведите рукой вдоль неё - от ствола к кончику.

Листья легко отделяются ? Это хороший знак. Питание к ним больше не поступает, и дерево готово к зимовке.

? Это хороший знак. Питание к ним больше не поступает, и дерево готово к зимовке. Листья остаются на месте? Это говорит о том, что пробка у черешков ещё не сформировалась, и растение не завершило подготовку.

Что делать, если дерево не готово

Если вы заметили, что деревья всё ещё "держат" листву, вам остаётся только продолжать наблюдения и надеяться на лучшее.

Взрослые деревья: они, как правило, выдерживают зиму даже без полной подготовки, хотя их ветки могут пострадать от сильных морозов.

они, как правило, выдерживают зиму даже без полной подготовки, хотя их ветки могут пострадать от сильных морозов. Молодые саженцы: эти растения особенно уязвимы. Заморозки во время вегетационного периода могут их погубить.

Как защитить деревья от морозов

Чтобы уменьшить риск повреждений, важно правильно подготовить саженцы:

Мульчируйте приствольный круг дерева. Это поможет удержать тепло в почве.

Укройте ствол нетканым материалом или мешковиной, чтобы защитить его от резких перепадов температуры.

Эти меры помогут вашим растениям благополучно пережить зиму и встретить весну в здоровом состоянии.

Уточнения

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

