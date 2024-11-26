Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью

Каждый садовод должен помнить: если дерево не сбрасывает листья, это тревожный сигнал. Такое поведение растения говорит о том, что оно не завершило подготовку к зимнему периоду.
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Хордовый проезд. Листья на траве - panoramio
Как оценить готовность дерева к зиме
Начните с наблюдений. Если листья уже пожелтели, скорее всего, они скоро опадут сами, и повода для беспокойства нет. Но если осенью зелень остаётся на ветвях, проведите простой тест. Возьмитесь пальцами за ветку и проведите рукой вдоль неё - от ствола к кончику.
Листья легко отделяются? Это хороший знак. Питание к ним больше не поступает, и дерево готово к зимовке.
Листья остаются на месте? Это говорит о том, что пробка у черешков ещё не сформировалась, и растение не завершило подготовку.
Что делать, если дерево не готово
Если вы заметили, что деревья всё ещё "держат" листву, вам остаётся только продолжать наблюдения и надеяться на лучшее.
Взрослые деревья: они, как правило, выдерживают зиму даже без полной подготовки, хотя их ветки могут пострадать от сильных морозов.
Молодые саженцы: эти растения особенно уязвимы. Заморозки во время вегетационного периода могут их погубить.
Как защитить деревья от морозов
Чтобы уменьшить риск повреждений, важно правильно подготовить саженцы:
Мульчируйте приствольный круг дерева. Это поможет удержать тепло в почве.
Укройте ствол нетканым материалом или мешковиной, чтобы защитить его от резких перепадов температуры.
Эти меры помогут вашим растениям благополучно пережить зиму и встретить весну в здоровом состоянии.
Уточнения
Лист (множ.ли́стья, собир.листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.