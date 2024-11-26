Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году

4:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка к новому огородному сезону начинается еще зимой: нужно привести в порядок теплицы и выбрать подходящие сорта томатов. Каждый год селекционеры предлагают новые сорта с уникальными характеристиками, которые обещают высокий урожай даже в условиях закрытого грунта. Выбор правильного посевного материала — ключ к успеху.

Фото: freepik.com by stockking, PDM Помидоры

Основные критерии выбора семян

Чтобы тепличные томаты радовали урожаем, важно учитывать:

климат региона;

назначение урожая (для салатов, консервирования или продажи);

продолжительность вегетации;

высоту растений и площадь посадок;

устойчивость к инфекциям.

Гибриды (обозначаются как F1) отличаются повышенной устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью, но семена из них собрать нельзя. Ультраранние сорта созревают за 80-85 дней, ранние — за 85-90 дней.

Высокорослые томаты дают больше плодов, но требуют больше ухода. Если времени на полноценный уход нет, выбирайте низкорослые сорта.

Лучшие сорта томатов для теплиц

1. Сливовая капля F1

Среднеспелый гибрид с яркими плодами желто-фиолетового оттенка. Грушеобразные томаты весят около 40 г. Кусты достигают 1,5 м в высоту, каждый приносит до 300 плодов. Мякоть сахаристая, богата антоцианом и каротином. Сорт устойчив к инфекциям.

2. Полосатый рейс

Необычный окрас — малиновая кожура с зелеными полосками. Плоды круглые, плотные, массой 30-40 г. Кусты требуют подвязки. Урожайность: до 30 плодов с куста. Отлично подходит для свежих блюд и консервации.

3. Лисенок

Томаты оранжевого цвета созревают за 100-110 дней. Кусты средней высоты (около 1 м) нуждаются в подвязке. С 1 кв. м собирают до 10 кг. Плоды универсальны, их можно консервировать или добавлять в диетические блюда.

4. Кира F1

Высокорослый гибрид-черри с небольшими (30 г) оранжевыми плодами. На каждой кисти формируется до 20 томатов. Устойчив к фитофторозу. Урожайность: 5-10 кг с 1 кв. м. Подходит для салатов и консервации.

5. Акварель

Среднеранний сорт с красными плодами в форме слив. Масса томатов — 80-120 г. Растения не требуют пасынкования. Урожайность: до 8 кг с 1 кв. м. Плотная мякоть и кожура делают сорт идеальным для паст и кетчупов.

6. Алсу

Крупноплодный сорт с томатами массой 500-600 г. Урожайность: 7-9 кг с 1 кв. м. Плоды подходят для свежих блюд и переработки. Кусты требуют подвязки из-за веса урожая.

7. Безразмерный

Среднеспелый сорт с крупными (до 1 кг) плодами. Растение достигает 1,5 м и требует опоры. Урожайность: 6-7 кг с куста. Идеален для соков и соусов, но не подходит для консервирования целиком.

8. Чио-Чио-Сан

Высокорослый сорт (до 2 м) с маленькими сливовидными плодами (30-40 г). Урожайность: до 40 кг с куста. Плоды сладкие, подходят для засолки и свежих блюд.

9. Верлиока F1

Раннеспелый гибрид с красными плодами массой около 90 г. Урожайность: до 25 кг с 1 кв. м. Плоды сохраняют товарный вид при транспортировке и подходят для салатов и консервации.

10. Торнадо F1

Среднеспелый гибрид высотой до 1,9 м. Плоды массой 60-80 г имеют сладкий вкус. Урожайность: до 20 кг с 1 кв. м. Устойчив к инфекциям.

Итоги

Для теплиц лучше выбирать несколько сортов, чтобы подобрать идеальный вариант. Высокорослые томаты обеспечивают больше урожая, но требуют большего ухода. Низкорослые подойдут для менее трудоемкого выращивания. Теплица создаст оптимальные условия для раннего и обильного урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

