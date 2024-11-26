Укрытие компоста: почему это спасет ваш урожай в следующем сезоне

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачный сезон еще не окончен, даже если кажется, что все основные дела завершены. Важно не торопиться с закрытием участка — лучше оглянуться вокруг, чтобы не забыть о мелочах, которые могут оказаться важными.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM Компост

Когда укрывать компост

Самое подходящее время для укрытия компоста — конец осени. К концу ноября обычно устанавливается стабильно холодная или даже морозная погода, что сигнализирует о необходимости подготовить органические остатки к зимовке.

Чем укрывать компост

Укрытие компоста имеет свои нюансы. Есть две основные проблемы, которых стоит избегать:

Замерзание компоста : это может остановить процесс переработки органики.

: это может остановить процесс переработки органики. "Удушение" компоста: оно случается, если для укрытия использовать материалы, не пропускающие воздух.

Лучший выбор для укрытия — натуральные материалы, такие как сено или солома. Для дополнительной защиты подойдет мешковина или спанбонд, которые хорошо пропускают воздух, защищая от сильного ветра.

Зачем укрывать компост

Популярное мнение о том, что укрытие помогает сохранить рабочую температуру в компостной куче, не совсем верно. Главная задача — защита микроорганизмов, которые перерабатывают органические остатки в удобрение. Именно они являются ключом к созданию качественного компоста.

Сделав это важное дело, вы сохраните ресурс для будущего сезона и обеспечите растения питательным удобрением.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

