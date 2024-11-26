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Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем

4:32
Садоводство

Ежегодно в мире официально регистрируют десятки новых сортов баклажанов, каждый из которых может стать открытием для огородников. В этом материале речь пойдет о восьми сортах, которые имеют шансы стать главными звездами следующего огородного сезона. Важно помнить: дни до созревания баклажанов отсчитывают с момента появления всходов.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0
Баклажаны

Лучшие сорта для теплицы

Эти сорта могут выращиваться и в открытом грунте, но максимальный урожай и минимальные затраты на уход обеспечиваются именно в теплицах.

Фарама F1

Идеальный выбор для тех, кто хочет собирать урожай в кратчайшие сроки — 70-80 дней. Рекомендованное формирование кустов в 1-2 стебля позволяет растениям достигать высоты 80-90 см. Урожайность составляет 7-9 кг с 1 кв. м. Цилиндрические плоды длиной 20-23 см весят 155-200 г, остаются свежими до 6 недель и подходят как для свежих блюд, так и для консервирования.

Особенности выращивания:

  • Продолжительность светового дня для рассады — не менее 13 часов.
  • Саженцы высаживают при высоте не менее 20 см (5-7 настоящих листьев).
  • Первые 3 недели после пересадки нельзя вносить азотные удобрения.
  • Фарама F1 устойчива к вертициллезу и паутинному клещу.

Багира F1

Теплолюбивый сорт, требующий температуры не ниже +26 °C. Созревание начинается через 95-105 дней. Высота куста достигает 120 см, а урожайность — 4,5-6 кг с 1 кв. м. Плоды овальной формы (12-20 см длиной, 250-300 г) имеют нежный вкус без горечи.

Особенности: пересадку в теплицу выполняют при появлении 7 настоящих листьев.

Черная луна

Плоды округлой формы (250-350 г) созревают на 110-115 день. Урожайность — 4,5-5 кг с 1 кв. м. Сорт неприхотлив, устойчив к табачной мозаике, но требует подвязки ветвей. Для ускорения созревания рекомендуется прищипывать верхушки кустов.

Софья

Этот сорт созревает дольше — 135-150 дней, но плоды весом до 950 г впечатляют урожайностью (7-8 кг с 1 кв. м). Полураскидистые растения размещают до 6 штук на кв. м.

Особенности:

  • За 3 недели до пересадки вносят удобрения (перегной и суперфосфат).
  • После полива теплицу нужно проветривать, чтобы избежать гнили.

Сорта для открытого грунта

Для этих сортов важно выбрать солнечные участки, защищенные от ветра.

Дракоша

Сорт, не нуждающийся в укрытии даже в прохладных регионах. Урожайность — 5-6 кг с 1 кв. м, плоды весом 200-600 г созревают через 100-120 дней. Растение устойчиво к вирусам и не требует формирования кустов.

Робин Гуд

Компактный сорт с кустами высотой 70-90 см. Урожай (7,5-10 кг с 1 кв. м) готов через 90 дней. Плоды длиной до 20 см и весом до 300 г отличаются нежной мякотью. Для стимуляции роста боковых побегов удаляют точку роста.

Полосатый рейс

Экзотический сорт с фиолетово-белой полосатой кожурой. Урожайность — 4,5-5,5 кг с 1 кв. м. Сорт требует регулярного полива и профилактики вредителей.

Жизель F1

Гибрид, адаптированный к жаркому и холодному климату. Урожайность — 7-9 кг с 1 кв. м. Для успешного выращивания рекомендуется закаливать рассаду за 2-3 недели до пересадки и избегать чрезмерного полива.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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