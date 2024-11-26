Лучшие соседи для вишни: как вырастить здоровый сад без потерь

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы знают, что для успешного урожая важно учитывать не только уход за растениями, но и правила их соседства. Такие же принципы, что применяются к огородным грядкам, работают и для деревьев в саду. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать проблем с урожайностью и сохранить здоровье культур.

Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0 вишня

Что нельзя сажать рядом с вишней

Яблоня

Хотя эти деревья кажутся идеальными соседями, их близкое расположение может обернуться катастрофой для урожая. Оба растения склонны к монилиозу — грибковому заболеванию, способному погубить плоды.

Хотя эти деревья кажутся идеальными соседями, их близкое расположение может обернуться катастрофой для урожая. Оба растения склонны к монилиозу — грибковому заболеванию, способному погубить плоды. Хвойные деревья

Их густые ветви создают слишком много тени, что для вишни губительно. К тому же хвойные нередко переносят заболевания, угрожающие плодовым культурам.

Их густые ветви создают слишком много тени, что для вишни губительно. К тому же хвойные нередко переносят заболевания, угрожающие плодовым культурам. Пасленовые культуры и клубника

Картофель, томаты, баклажаны, а также клубника могут стать плохими соседями для вишни. Эти растения конкурируют за питательные вещества и влагу, что негативно сказывается на плодоношении.

Идеальные соседи для вишни

Вишня хорошо уживается с зеленью: петрушкой, укропом, базиликом и листовыми салатами. Многолетние растения, такие как хосты, бархатцы, календула и медуница, не только не мешают дереву, но и украшают сад.

Важно помнить, что вишня предпочитает солнечные участки, защищенные от сквозняков и холодных ветров. Грамотно выбрав место и соседей, можно значительно повысить урожайность и радоваться здоровым плодам.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

